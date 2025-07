È stato fatto fuori da Chivu, clamoroso addio all’Inter

Cristian Chivu ha dato l’ok alla sua cessione: per l’addio all’Inter è ormai questione di ore, si profila un clamoroso ritorno.

Cristian Chivu è in costante contatto con Piero Ausilio e Beppe Marotta per individuare i rinforzi giusti per l’Inter. I nerazzurri, dopo i colpi Luis Henrique, Sucic e Bonny, vogliono regalare al tecnico rumeno anche Ademola Lookman: l’atalantino è considerato il giocatore ideale per andare a formare un tridente di primissimo livello con Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Ausilio ha detto chiaramente che il bomber nigeriano è un obiettivo del club di Viale della Liberazione e che il suo arrivo non mette assolutamente in discussione la posizione di Thuram: l’attaccante francese è considerato incedibile. Diverso, invece, il discorso che riguarda Mehdi Taremi: il direttore sportivo della Beneamata non si è soffermato sull’iraniano ma tutti i rumors lo danno in partenza dopo una sola stagione in nerazzurro.

Arrivato la scorsa estate a parametro zero, Taremi non è mai riuscito a incidere: solo 3 reti in 43 presenze con la maglia dell’Inter. L’ex Porto ha dato il suo contributo in termini di assist (nove) ma è un dato evidentemente non sufficiente a garantirgli la permanenza alla Pinetina. Cristian Chivu ha già dato l’ok alla cessione, anche perché serve liberare un posto (e anche spazio salariale) per mettere a segno il colpo Lookman.

Fatto fuori da Chivu, torna nel suo vecchio club: accordo vicino

Ma quale potrebbe essere la prossima destinazione di Taremi? Stando agli ultimi rumors ci sono ottime possibilità che l’attaccante iraniano faccia ritorno al Porto. I lusitani sono infatti pronti a riprendere quel bomber che in quattro stagioni con i Dragoes ha totalizzato la bellezza di 91 reti in 182 presenze tra campionato e coppe.

Stando a quanto riportato dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh il Porto avrebbe già mosso i primi passi: alcuni intermediari del club portoghese hanno infatti contattato l’entourage del giocatore per valutare un ritorno che avrebbe davvero del clamoroso. Già nei prossimi giorni il Porto potrebbe presentarsi a Marotta e Ausilio con un’offerta per il giocatore.

Proposta che i dirigenti nerazzurri ascolterebbero molto volentieri: Taremi è infatti nella lista dei partenti e il club nerazzurro è disposto anche a venire incontro ai possibili acquirenti. Il classe 1992 è cercato anche da West Ham, Fulham e Besiktas: l’Inter punta a incassare almeno 8 milioni di euro dalla sua cessione.