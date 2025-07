Milan, nuovo innesto dal Verona: Inter a mani vuote

Il Milan sta lavorando ad un nuovo innesto che arriva direttamente dall’Hellas Verona e la notizia arriva come un autentico fulmine a ciel sereno. L’Inter resta a mani vuote, dal momento che si trattava di un suo obiettivo.

Per i rossoneri è stata una prima fase di calciomercato estivo soprattutto di sacrificio, dal momento che si è detto addio ad alcuni profili che sono stati centrali nelle vittorie del Milan recenti. Stiamo parlando, ovviamente, di Theo Hernandez e di Reijnders, e sono arrivati due innesti di alto livello a centrocampo. Da un lato la grande esperienza di Luka Modric, che dopo il Real Madrid si è voluto regalare un finale di carriera in grande stile. E dall’altro uno dei talenti in ascesa del calcio italiano, vale a dire Samuele Ricci dal Torino.

Ovviamente, però, la situazione così com’è non può bastare, dal momento che servono almeno altri tre innesti di grande livello. Senza considerare la questione centravanti che aspetta ancora di avere una risposta. Stiamo parlando di un terzino destro e di un terzino sinistro, in virtù del fatto che sulle fasce c’è praticamente il vuoto. E poi un altro centrocampista, ed i profili che si stanno valutando sono diversi viste le difficoltà per arrivare ad Ardon Jashari. Adesso nel mercato del Milan emerge un nome nuovo che sa tanto di beffa per i cugini dell’Inter.

Milan, si tenta la beffa all’Inter: innesto da 12 milioni di euro

A sinistra la priorità risponde al nome di Pervis Estupinan, che costerà intorno ai 20 milioni di euro, mentre sul versante opposto c’è maggiore incertezza. Per Pubill, infatti, il Wolverhampton fa sul serio, mentre per Doué lo Strasburgo chiede troppo. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, il nome nuovo per il quale si sta muovendo il Milan è quello di Jackson Tchatchoua, tra le rivelazioni dell’ultima Serie A dal momento che ha fatto cose impressionanti a tratti sulla fascia destra dell’Hellas Verona.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 12 milioni di euro e c’è da fare i conti con la concorrenza del Nottingham Forrest, club che dimostra sempre una grande attenzione nei confronti della Serie A. Anche l’Inter sta valutando con attenzione il profilo di Tchatchoua, ma prima di affondare il colpo deve vedere che cosa accadrà con Dumfries. Il Milan, dunque, può sfruttare questa situazione per provare a beffare la concorrenza ed assicurarsi un talento dal sicuro avvenire.