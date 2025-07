Napoli, altro rinforzo dal Belgio: via libera e svolta per l’affare

Il Napoli sta lavorando ad un innesto molto importante che arriva direttamente dal Belgio e c’è il via libera per questa operazione. Svolta importante per questo affare di primo piano da consegnare nelle mani di Antonio Conte.

Giovanni Manna è letteralmente scatenato ed in questa sessione estiva è salito senza ombra di dubbio a ruolo di protagonista assoluto, grazie ad una serie di manovre di primissimo piano. In prima istanza ha bruciato la concorrenza assicurandosi niente poco di meno che Kevin De Bruyne. Poi ha messo a disposizione di Antonio Conte dei calciatori perfetti per completare la rosa come Noa Lang, Sam Beukema e Luca Marianucci, un giovane di belle speranze. Senza ovviamente dimenticare Lorenzo Lucca dall’Udinese.

Come se questo non bastasse, il Napoli è riuscito finalmente a liberarsi della questione Victor Osimhen, che è stato ceduto alle condizioni che voleva Aurelio De Laurentiis al Galatasaray. Il mercato per gli azzurri, però, non è assolutamente finito ed ora attenzione a questa nuova pista. Arriva direttamente dal Belgio e di conseguenza Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku possono essere degli sponsor non di poco conto di questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo, dal momento che possono essere davvero significative.

Napoli, via libera per un altro belga: le ultime notizie a riguardo

Come è noto, il Napoli sta cercando un calciatore capace di alternarsi largo a destra con Matteo Politano. Piace Ndoye, ma la strada per lui è in salita, dal momento che il Bologna chiede tantissimo e c’è la concorrenza del Nottingham Forrest. In tal senso, potrebbe seriamente tornare in auge il nome di Dodi Lukebakio. Si tratta di un profilo di proprietà del Siviglia e che è stato seguito nella sessione di gennaio, pur non riuscendo a trovare la quadra per le richieste degli andalusi, che non volevano lasciarlo andare a stagione in corso.

Un po’ come Lang, adesso ci potrebbe essere un ritorno di fiamma dal momento che sono cambiate tante cose. In tal senso, infatti, è da registrare che il Siviglia è intenzionato a cederlo dal momento che ha bisogno di far cassa. E quindi non è da escludere che il Napoli ci possa riprovare, dal momento che ha tutto per far bene. Di piede mancino, a destra riesce a dare il meglio di sé e, classe 1997, si tratta di un calciatore nel pieno della sua carriera. Nell’ultima stagione con la maglia del Siviglia ha messo a segno 11 gol, a conferma anche della sua importante vena realizzativa.