Un campione d’Europa al Como: sorpresona, arriva in prestito

Il Como continua la propria campagna acquisti faraonica: sta per arrivare un campione d’Europa, si può chiudere in prestito

Se per molti addetti ai lavori la squadra regina del mercato in Italia, fino a questo momento, è stata il Napoli scudettato di Antonio Conte, c’è in realtà un’altra società che ha lavorato molto, a fari per nulla spenti, portando a casa rinforzi destinati a regalare grandi soddisfazioni. Il riferimento è al Como di Fabregas, sempre più club pronto a lottare per l’Europa, grazie ai nuovi arrivati e al possibile acquisto di un calciatore che può fregiarsi del titolo di campione d’Europa in carica.

Dopo aver aggiunto alla rosa, già peraltro ricca di talento, calciatori giovani e ricchi di talento come le ali Jayden Addai, Nicolas Kühn e Jesús Rodríguez, oltre al trequartista Martin Baturina, la più brillante promessa del calcio croato, il Como sta cercando di alzare ancora il livello della propria rosa.

E per farlo, dopo aver messo dentro un’infornata di giovani talenti, è convinto di dover puntare sull’esperienza internazionale, su un giocatore che aggiunga sì ancora qualità, ma anche conoscenze, che sappia compattare lo spogliatoio nel momento del bisogno e incoraggiare i compagni nelle difficoltà.

Caratteristiche che si ritrovano, totalmente, in un campione d’Europa messo a sorpresa nel mirino dai lariani, pronto a soddisfare le richieste sue e del suo club di appartenenza per chiudere l’affare in tempi brevi, con una formula non usuale per la squadra di Fabregas, quella del prestito.

Como scatenato, arriva anche un campione d’Europa: i tifosi non riescono a crederci

Per quanto il Como attuale non si voglia porre limiti e abbia deciso di costruire un progetto che possa diventare, nel giro di qualche anno, anche vincente, è chiaro che con questo mercato sta andando oltre ogni aspettativa. Sull’impianto di una squadra già competitiva, il club sta infatti inserendo calciatori di assoluto talento, pronti a far fare un ulteriore salto di qualità.

Tra questi, la ciliegina sulla torta potrebbe essere rappresentata da un bomber vero, protagonista negli ultimi anni sui più importanti palcoscenici europei: Alvaro Morata. Tornato al Milan dopo sei mesi di prestito al Galatasaray, lo spagnolo si sarebbe convinto della bontà dell’offerta dei comaschi, e sarebbe pronto a firmare. All’ufficialità dell’accordo, manca solo un piccolo particolare.

Come riferito da Fabrizio Romano, a spingere Morata definitivamente verso il Como sarà l’ufficialità dell’acquisto di Victor Osimhen da parte del Galatasaray. Dopo la chiusura della trattativa più estenuante dell’estate, lo spagnolo sarà infatti libero di tornare in Serie A, per trasferirsi direttamente al Como, senza passare per Milanello.

Di fatto, i lariani si accolleranno così il prestito che il Milan aveva concordato solo pochi mesi fa con il Galatasaray, con tanto di riscatto che dovrebbe essere fissato, a questo punto, a 9 milioni di euro.