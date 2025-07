È pronto a lasciare la Juve: i tifosi lo salutano per l’ultima volta

La Juventus è concentrata sulle operazioni in uscita. Un bianconero, fuori dai progetti, sta per salutare la compagnia: cessione imminente.

E’ concentrata soprattutto sulle cessioni, la Juventus, in queste settimane. Molte delle risorse a disposizione, infatti, sono state già utilizzate per trattenere a Torino ed acquistare a titolo definitivo Francisco Conceicao, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Michele Di Gregorio e Nico Gonzalez. Ecco perché, prima di piazzare altri acquisti dopo quello a parametro zero di Jonathan David, i bianconeri dovranno sfoltire la propria rosa ed incamerare risorse fresche da reinvestire.

Diversi i componenti del gruppo inseriti in lista di sbarco. Samuel Mbangula, ad esempio, ha salutato i compagni trasferendosi al Werder Brema, che ha messo sul piatto 10 milioni più 3 di bonus legati a determinati obiettivi. Verso l’addio anche Timothy Weah, scivolato indietro nelle gerarchie di Igor Tudor. Il 25enne statunitense, dopo aver rifiutato la corte del Nottingham Forest, è ad un passo dal Marsiglia pronto a versare ai bianconeri 15 milioni tra parte fissa e variabile.

Lo stesso destino attende Alberto Costa, preso a gennaio dal Vitoria Guimaraes. Tudor lo terrebbe volentieri ma la cessione del 21enne portoghese consentirebbe alla società di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza. Per il classe 2003 si prospetta un ritorno in patria: lo vogliono sia lo Sporting Lisbona che il Porto. Ma non finisce qua, perché a breve si concluderà l’esperienza in bianconero di un altro giocatore alla corte del tecnico croato, ritenuto non imprescindibile dal management.

Mercato Juventus, nuova cessione in vista: andrà via a breve

Parliamo di Filip Kostic, tornato alla base una volta conclusa l’avventura vissuta in prestito al Fenerbahce (2 reti e 9 assist in 37 apparizioni). Il contratto del 32enne serbo scade tra meno di un anno ed il rinnovo non rientra nei piani del direttore generale Damien Comolli, al lavoro per individuare possibili acquirenti. La ricerca ha prodotto i risultati sperati visto che, sulla sua scrivania, sono giunte due manifestazioni d’interesse. Una di queste proviene dall’Olympiakos iscrittosi alla corsa allo scopo di chiudere presto l’affare e strappare il “sì” decisivo dell’esterno.

I greci nella circostanza, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista del sito ‘Caught Offside’ Ekrem Konur, dovranno guardarsi dalla concorrenza della Stella Rossa di Belgrado, pronta a riportarlo in patria. Ora resta da vedere chi la spunterà. Kostic, intanto, si prepara a fare le valigie. L’addio alla Juve, stavolta, sarà definitivo.