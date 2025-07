Ha rifiutato il rinnovo: vuole firmare con il Milan

La società avrebbe oramai perso le speranze dopo essersi vista rigettare anche l’ultima, importante, offerta di rinnovo.

E pensare che in realtà filtrava anche dell’ottimismo considerato lo sforzo economico compiuto, ma a quanto pare il calciatore avrebbe già le idee piuttosto chiare in merito al suo futuro. Parlando con i suoi agenti il ragazzo si è convinto che il Milan possa essere la tappa definitiva della sua carriera, ed è per questo che starebbe spingendo in prima persona per vedersi concretizzare questo scenario.

Ovviamente è prematuro parlare di affare fatto, nonostante la volontà del calciatore sia piuttosto chiara, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno la situazione possa stabilizzarsi una volta e per tutte.

Ha rifiutato il rinnovo di contratto

Dopo la proposta ufficiale degli scorsi giorni non si aspettava altro che la risposta del calciatore. Il ragazzo ha tratto le sue conclusioni dopo un periodo di riflessione, ed alla fine ha preso la sua decisione spiazzando tutti, tifosi in primis.

Ovviamente potrebbe anche ritornare sui suoi passi e stravolgere completamente le carte in tavola, ma la prima risposta è stata netta. C’è bisogno di un ulteriore sforzo economico per convincerlo a fargli cambiare idea, ma la sensazione è che anche le dinamiche del calciomercato non lo permetterebbero. Nei prossimi giorni la società potrebbe farsi nuovamente avanti migliorando la propria offerta, ma le strade di club e giocatore sono oramai destinate a separarsi in quest’estate.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Marca, Javi Guerra ha rifiutato anche l’ultima offerta di rinnovo del Valencia. Oramai il club spagnolo non sa più come prendere e convincere il suo calciatore, sempre più orientato a cambiare casacca per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Vuole firmare con il Milan

È scontro tra il Valencia e Javi Guerra. Lo spagnolo ha deciso di rispedire al mittente anche l’ultima offerta di rinnovo, spazientendo il club per il quale ha giocato nelle ultime stagioni, anche se un ultimo tentativo verrà comunque fatto.

La sensazione, però, è che anche questo potrebbe andare a vuoto, visto che Javi Guerra starebbe spingendo per diventare un nuovo calciatore del Milan. Dal canto suo il club rossonero preferirebbe puntare comunque su Ardon Jashari, ma nel momento in cui le cose con il Club Bruges dovessero andare ancora per le lunghe il direttore sportivo Igli Tare potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di puntare sullo spagnolo.