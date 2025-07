Juventus, nome nuovo per l’attacco: affare da 20mln con l’Arsenal

La Juventus sta lavorando ad un nuovo innesto per il reparto avanzato ed emerge adesso un nome nuovo che può essere perfetto per i bianconeri. L’affare è da 20 milioni e si può condurre in porto con un grande club inglese come l’Arsenal.

Il calciomercato per tanti club italiani, anche in questa stagione, si sta rivelando maggiormente in salita delle aspettative. Sicuramente da parte dei tifosi. E per i bianconeri questo discorso calza a pennello. E’ stato speso tanto fino a questo momento, ma quello che stupisce è che, nonostante questo, l’unico volto nuovo è quello di Jonathan David. Ci si aspetta di più, soprattutto per una squadra che nella scorsa stagione ha messo in mostra alcuni problemi di natura strutturale non di poco conto. A prescindere dalle responsabilità di Thiago Motta.

Come è noto, una delle priorità che ha il club è quello di completare il reparto avanzato. Serve, infatti, sicuramente un esterno che vada a completare il tridente avanzato con Yildiz e Jonathan David, ma anche un bomber che si possa alternare in avanti con il canadese. Da questo punto di vista ci sono degli importanti aggiornamenti da registrare, dal momento che la Juventus sta guardando con interesse in casa Arsenal e può essere un innesto perfetto per Igor Tudor, sempre di più centrale nel progetto dei bianconeri.

Juventus, nuovo attaccante dall’Arsenal? Andiamo a vedere le ultime a riguardo

L’Arsenal da quando è arrivato Mikel Arteta in panchina ha cambiato in maniera radicale la propria natura, tornando, dopo anni di buio successivi all’addio di Wenger, a livelli altissimi. In tal senso, adesso la Juventus guarda proprio in casa Gunners per il nuovo attaccante. Complici le difficoltà per l’affare Sancho, la Juve sta guardando con interesse ad un nuovo innesto dall’Arsenal per il reparto avanzato. Si tratta di Raheem Sterling, che nella scorsa stagione ha trovato poco spazio e che potrebbe dire addio.

Si tratta di un calciatore che ha tutto per fare grandi cose in Serie A, dal momento che ha velocità, una capacità innata di saltare l’uomo ed anche una buona vena realizzativa. Inoltre, proprio dopo la sua ultima annata deludente, il valore di Sterling si è abbassato notevolmente. A riportare la notizia di questo interesse della Juventus nei suoi confronti è Transferfeed, che spiega come l’Arsenal parta da una valutazione di 20 milioni di sterline circa.

I bianconeri, però, potrebbero riuscire ad abbassare questa richiesta iniziale, soprattutto perché nella passata stagione Sterling ha collezionato solo 28 partite tra tutte le competizioni ed ha segnato un solo gol. Si attendono sviluppi.