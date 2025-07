Dalla Juventus al Napoli, doppio rinforzo per Conte

Il Napoli torna a guardare con interesse in casa Juventus per un doppio rinforzo che Giovanni Manna intende regalare ad Antonio Conte. Si tratta di due profili che possono essere perfetti per gli azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri stanno lasciando tutti a bocca aperta in sede di calciomercato, dal momento che si sono mossi con una precisione chirurgica. Centrando, fino a questo momento, tutti gli obiettivi che si sono dati, con l’unica trattativa che non si riesce a sbloccare che è quella per Dan Ndoye. Complice il muro eretto dal Bologna fino a questo momento. Va fatto un plauso a Giovanni Manna, che in queste ore può chiudere un altro colpo. Stiamo parlando di Vanja Milinkovic-Savic, che è pronto a salutare il Torino.

In tal senso, però, dalla medesima città, ma da una sponda differente, il Napoli può pensare di piazzare un altro colpo. Il grande ex, vale a dire Giovanni Manna, ha messo nel mirino un doppio colpo che arriva direttamente dalla Juventus e che può essere davvero prezioso per la squadra di Antonio Conte. E si tratta di una notizia già di per sé sorprendente, dal momento che storicamente queste due società hanno collaborato poco sul mercato. Andiamo a vedere, dunque, le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, doppio innesto dalla Juventus per Conte? Le ultime

Sono tanti i cambiamenti in programma in casa Juventus e questa situazione sta attirando l’interesse di tante società. Ora arrivano degli importanti aggiornamenti da parte di TuttoSport. Il Napoli, infatti, ha fatto un sondaggio per Weston McKennie per provare a capire la fattibilità di questa operazione e per sfruttare la tensione che si è creata tra l’americano e la Juventus. Il suo contratto scade nel 2026, ma le parti sono distanti per il rinnovo e questo spinge i bianconeri, se la situazione non si dovesse sbloccare, a valutare concretamente l’idea di un suo addio.

Oltre all’americano, il Napoli da tempo ha messo gli occhi anche su un altro pallino del direttore sportivo Manna, vale a dire Fabio Miretti, reduce da un ottimo campionato in prestito al Genoa e che mette d’accordo tutti nell’area tecnica azzurra. Insomma, gli azzurri stanno procedendo con un duplice interesse per due esuberi della Juventus che possono però essere preziosi per completare la linea mediana di Antonio Conte. Si attendono sviluppi da questo punto di vista per queste due piste per calciatori completi tecnicamente ma anche molto duttili tatticamente.