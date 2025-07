Donnarumma sbarca in Serie A: svolta e strategia definita

Gigio Donnarumma può dire addio al Paris Saint Germain in maniera inattesa dopo la conquista della UEFA Champions League e può far ritorno in Serie A. Arriva una importante svolta ed è stata definita la strategia per questa operazione.

Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei portieri più forti ed importante su scala mondiale. Ha dimostrato di avere una qualità fuori dal comune sin da ragazzino, ma è cresciuto tantissimo nella sua parentesi al Paris Saint Germain. Soprattutto dal punto di vista mentale, dal momento che ha dovuto fare i conti sin da subito con tantissime critiche ad ogni errore. Grave o lieve che fosse. In tal senso, ci sono degli aspetti da tenere in considerazione e che possono rappresentare un valido motivo per dire addio al PSG.

Classe 1999, ha ancora tanto da dare è presumibilmente può restare al top su scala mondiale nel ruolo di portiere e per questo è un tema considerato caldo su scala internazionale. Da questo punto di vista ci sono degli sviluppi non di poco conto. Il contratto che lega Gigio Donnarumma al Paris Saint Germain scadrà nel 2026 ma al momento le trattative per il rinnovo sono bloccate e non sembrano prossime a sbloccarsi. In tal senso, arriva una svolta per il suo ritorno in Serie A. La strategia per riportarlo nel massimo campionato nostrano con una operazione che sarebbe da capogiro.

Donnarumma di nuovo in Serie A: le ultime notizie accendono i sogni

Chiaramente un profilo di questo tipo, con una condizione contrattuale come quella prima esposta, non può non attirare l’interesse di tanti club. Per questo motivo ci sono degli sviluppi non di poco conto. Stando a quanto raccontato da SpazioInter, infatti, l’Inter sta continuando a pensare a Gianluigi Donnarumma per il dopo Sommer, che non è più giovanissimo e che per questo potrebbe salutare. Quest’anno o il prossimo. E proprio per questo Beppe Marotta pare abbia messo a punto la strategia per l’ex Milan.

Proprio perché il suo rinnovo contrattuale è ancora in alto mare, l’Inter può pensare di passare all’assalto per Donnarumma, provando a strapparlo al Paris Saint Germain a condizioni vantaggiose. Puntando sull’esigenza dei parigini di liberarsene visto il suo pesante ingaggio da 12 milioni di euro a stagione circa. Lui non ha mai chiuso alla possibilità di sbarcare in nerazzurro nonostante il suo passato al Milan e, da questo punto di vista, l’ostacolo principale è rappresentato dal suo ingaggio. I margini per trattare ci sono. Si attendono sviluppi adesso.