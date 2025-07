Inter, altro rinforzo per Chivu: affare a sorpresa col Napoli

L’Inter non si ferma nella ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Cristian Chivu ed in tal senso emerge un nuovo profilo. Si tratta di un affare a sorpresa che arriva con il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

E’ stato ottimo il lavoro fino a questo momento svolto in sede di calciomercato da parte di Marotta ed Ausilio, soprattutto tenendo conto i nuovi parametri che sono stati fissati dalla proprietà. Da questo punto di vista, infatti, si è puntato sul calciatori giovani e di grande talento, a partire da Sucic e fino ad arrivare a Bonny, senza dimenticare Luis Henrique. Ovviamente, però, la squadra necessita di innesti. E di cambiamenti. Soprattutto dal momento che bisogna adeguare la rosa a quelle che sono le esigenze e le idee di Cristian Chivu, il nuovo allenatore.

La priorità in queste ore è senza ombra di dubbio Ademola Lookman, dal momento che serve un calciatore che sappia agire, oltre che da seconda punta, anche da trequartista dietro altri due attaccanti. In tal senso, però, non può essere la sola trattativa che si porta avanti. Da questo punto di vista, infatti, l’Inter sta guardando con interesse in casa Napoli per un nome nuovo che lascia tutti di stucco. Si tratta di un calciatore che, per caratteristiche, può essere perfetto per le esigenze del tecnico Cristian Chivu.

Inter, occhi in casa Napoli per un nuovo innesto: le ultime

Il Napoli sta lavorando molto in sede di calciomercato e, da questo punto di vista, è del tutto inevitabile che ci siano delle porte girevoli. Da questo punto di vista, c’è una voce che lascia davvero tutti di stucco. Stando a quanto raccontato da “Reggionelpallone“, l’Inter ha messo nel mirino Zambo Anguissa, che può essere un profilo perfetto nel caso in cui Davide Frattesi dovesse dire addio, dal momento che la sua conferma è tutt’altro che scontata. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il giocatore ex Fulham ed Olympique Marsiglia, infatti, ha manifestato a fine anno la volontà di andare via, ma non sono arrivate offerte che lo hanno convinto. Il Napoli, però, ha fissato una deadline al 30 luglio e, per il momento, non ci sono stati sviluppi.

L’Inter, però, osserva la situazione, dal momento che se Zambo Anguissa dovesse arrivare alla rottura con gli azzurri, sarebbe pronta ad affondare il colpo per provare a convincerlo ad accettare la destinazione nerazzurra. E sarebbe perfetto per il 3-4-2-1 che ha in mente Chivu come diga davanti alla difesa. Soprattutto in caso di addio di Frattesi.