Juventus, scambio con Douglas Luiz: si chiude in 48 ore

Possibile svolta di calciomercato per il centrocampo della Juventus che pensa ad una rivoluzione immediata con l’addio di Douglas Luiz che è entrato in rottura con la società bianconera.

In questo momento ci sono diverse piste che possono essere percorse dalla Juve che vuole prima di tutto andare a rinforzare ancora di più il reparto offensivo, dopo aver già fatto investimenti importanti in altri settori, poi però ci sono strategie di mercato che possono cambiare ed essere stravolte anche in base ad alcune scelte che vengono fatte.

Occhio a come possono cambiare le cose in vista delle prossime ore, perché è venuto fuori il caso Douglas Luiz e ora c’è il forte rischio che la Juventus possa arrivare a vendere il giocatore da subito. Già prima di quanto accaduto il centrocampista brasiliano non rientrava nei piani di Tudor a pieno, adesso però sembra essersi giocato tutte le carte ed è pronto ad essere messo da parte.

Douglas Luiz non si è presentato al raduno della Juventus e ora è fuori rosa. Una mossa estrema da parte del giocatore che senza avvisare il club ha deciso di tirarsi fuori da solo via dal progetto bianconero e in vista della prossima stagione è pronto ad essere venduto e giocare altrove.

Calciomercato Juve: scambio per Douglas Luiz

E’ stata presa una scelta da parte della Juventus che non ha più nessuna intenzione di continuare con Douglas Luiz il rapporto e il calciatore della Juventus sarà tagliato fuori dal progetto.

Occhio a quelle che possono essere quindi le scelte delle prossime ore perché ci sono conferme in merito a questa possibile svolta di mercato che può arrivare con la Juventus che venderà Douglas Luiz e prenderà un nuovo centrocampista al suo posto. Come confermato da La Gazzetta dello Sport ora il giocatore messo nel mirino per rimpiazzare il brasiliano è l’ex viola Amrabat.

Secondo le ultime notizie potrebbe anche nascere uno scambio Douglas Luiz-Amrabat con la Juventus che pensa al centrocampista del Fenerbahce che piace tanto a Tudor e che conosce bene. Sul centrocampista della Juve, invece, c’è un forte interesse dalla Premier League e anche dalla Turchia e dopo la mossa di non presentarsi al raduno ora sarà fatto fuori.