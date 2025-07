Napoli, nome nuovo per Conte: colpo a sorpresa dal Sassuolo

Il Napoli sta lavorando ad un innesto da consegnare nelle mani di Antonio Conte ed a sorpresa emerge un nome nuovo che arriva direttamente dal Sassuolo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri non si fermano in sede di calciomercato e sono al lavoro in maniera interrotta per cercare di accontentare Antonio Conte. Da questo punto di vista lo sforzo che ha fatto il club è stato enorme. Dal momento che ha già speso tanto prendendo profili come quello di De Bruyne che non sono in linea con le solite politiche societarie. Oltre al belga, infatti, sono arrivati calciatori subito pronti per l’uso, seppur con margini di crescita, come Sam Beukema e Noa Lang, più il giovane Marianucci ed il bomber di scorta Lorenzo Lucca.

L’opera, però, non è ancora definita e non lo sarà nemmeno con l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic. Serve ancora un terzino destro, un interno di centrocampo che si possa collocare alle spalle di Anguissa, De Bruyne e McTominay, che si contenderanno due maglie da titolare in mezzo al campo. Inoltre, attenzione anche al reparto avanzato, visto che serve un’ala sinistra che si vada a contendere una maglia con Noa Lang. Un nome nuovo adesso emerge per il Napoli ed arriva direttamente dal Sassuolo. Ecco come stanno le cose a riguardo.

Napoli, nuovo innesto dal Sassuolo per accontentare Conte: le ultime

Il Sassuolo ha letteralmente dominato la scorsa Serie B e si prepara a recitare un ruolo importante anche in Serie A la prossima stagione. A dimostrazione che la retrocessione della passata annata è stata frutto di una annata sfortunata. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Napoli ha messo nel mirino uno dei calciatori decisivi della passata stagione per il Sassuolo, vale a dire Armand Laurientè, che corrisponde alla perfezione all’identikit che ha tracciato Antonio Conte. Andiamo a vedere i dettagli a riguardo.

Il giocatore sembrava essere destinato al Sunderland, ma la trattativa è saltata proprio sul più bello, con il calciatore che ha visto sfumare il sogno Premier League ma che continua a sognare il salto in una grande squadra. L’anno scorso, seppur in Serie B, Laurientè ha segnato 18 gol, a conferma del fatto che, pur partendo da ala, ha dei colpi notevoli che lo mettono nelle condizioni di essere sempre decisivo. Anche sotto porta. A quanto pare il Napoli ci sta pensando e può valutare di affondare il colpo per un classe 1998 che anche in Serie A ha fatto vedere ottime cose.