Vlahovic pronto a firmare: trattativa inattesa e Milan beffato

Dusan Vlahovic è pronto a firmare dal momento che il suo addio alla Juventus sembra essere ormai inevitabile. La trattativa risulta essere del tutto inattesa e si tratta di una autentica beffa per il Milan, da tempo sulle sue tracce.

Il serbo continua ad essere al centro di una autentica telenovela di calciomercato. Il suo futuro alla Juventus, infatti, è ormai scritto. Questa estate, a meno di clamorosi ribaltoni al momento non prevedibili, sarà addio, dopo anni a dir poco deludenti ed al di sotto delle aspettative che c’erano nel momento in cui è stato preso dalla Fiorentina. Per giunta con un investimento da capogiro fatto da parte del club. In tal senso, il tema principale è il suo ingaggio da 12 milioni, che rende impossibile per i bianconeri pensare di puntare ancora su di lui.

Il Milan ci sta pensando da tempo, dal momento che c’è Massimiliano Allegri a fare da sponsor per questo affare. Da questo punto di vista, però, c’è da tenere in considerazione un aspetto non di poco conto. I rossoneri non possono permettersi di sostenere un investimento di questa portata e per questo è fondamentale che arrivi la rescissione contrattuale. Adesso, però, arriva una svolta non di poco conto. Un club, infatti, è pronto a fare sul serio per Dusan Vlahovic ed a bruciare proprio il MIlan.

Vlahovic, nuova destinazione per lui: il Milan rischia la beffa ora

Si tratta di un calciatore le cui qualità sono del tutto fuori discussione, ma che alla Juventus non è riuscito ad esprimersi. In 145 partite con la maglia bianconera, infatti, ha messo a segno 58 gol. Ci si aspettava di più. Adesso, per lui, arrivano notizie significative. Stando a quanto raccontato da 90min, infatti, l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Dusan Vlahovic e lo considera l’obiettivo primario per l’attacco dal momento che intende regalare un rinforzo di primo piano al tecnico Diego Pablo Simeone.

Si tratterebbe di una pista che sicuramente non potrebbe non accendere l’interesse di Dusan Vlahovic, dal momento che è una big del calcio mondiale, gli darebbe grande visibilità ed ha grande qualità che può permettergli di ritrovare la via della rete con la continuità dei tempi della Fiorentina. In tal senso la valutazione della Juve si aggira intorno ai 30 milioni di euro ed in questo affare può rientrare anche un altro grande obiettivo dei bianconeri, vale a dire Nahuel Molina. Si attendono sviluppi, ma si tratta di una potenziale manna dal cielo per il mercato della Juventus.