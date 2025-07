Donnarumma, niente Inter: trasferimento a sorpresa per 40MLN

Non è all’Inter che si vedrà Gianluigi Donnarumma, portiere che lasciando il PSG non è per il ritorno a Milano che vedrà il suo futuro.

Si tratta di una scelta a sorpresa, considerando quella che è la destinazione e che stando alle voci di FootMercato quest’oggi, pare vedere il club interessato a Donnarumma fare sul serio, per quanto riguarda la proposta economica che fa il club.

Da una parte il contratto che verrà fatto firmare a Gianluigi Donnarumma, dall’altra quella che è la cifra del cartellino che verrà versata nelle casse del PSG. La destinazione sarà lontana da Milano, non è all’Inter che giocherà Gigio dopo le voci di calciomercato.

Calciomercato: colpo Donnarumma, ma non giocherà all’Inter

Senza rinnovo, è quasi certo che Gigio Donnarumma lascerà il Paris Saint-Germain, considerando che il club della Torre Eiffel non ha voglia di perderlo a zero. Perdere i 40 milioni di euro che può incassare in quest’estate sarebbe “grave” per il bilancio del club parigino.

Il PSG negli ultimi anni si è assicurato il portiere del futuro, considerando l’acquisto del vice che arrivò nel nome di Matvej Safonov e il grande salto da titolare potrebbe viverlo se dovesse partire Donnarumma che, in scadenza al 30 giugno 2026 pare non intenzionato a rinnovare con il club transalpino.

A quel punto allora ecco che arriva la proposta da parte di un club che sta allestendo una squadra importantissima anche per l’impegno che sarà in Europa. Dopo la vittoria in campionato, ecco che il Galatasaray per la Champions League e per essere protagonista nella competizione Uefa, è pronto a prendere pure il portiere italiano. Per il dopo-Muslera, il colpo in porta a sorpresa è Gianluigi Donnarumma, che non andrà all’Inter.

Donnarumma, cosa manca per chiudere: si può chiudere subito

Gigio Donnarumma può lasciare il Paris Saint-Germain e farlo per circa 40 milioni di euro. Il Galatasaray sarebbe pronto ad accontentare quelle che sono le richieste economiche proprio del club parigino che, trattando con l’Inter, era per 40 milioni che avrebbe accettato la proposta.

La differenza la fa anche la cifra economica del suo ingaggio. Perché all’Inter avrebbe percepito circa 6-7 milioni di euro a stagione e non di più, al contrario dei 15 milioni all’anno che percepirà eventualmente al Galatasaray. Dopo aver chiuso per Osimhen, il club di Istanbul pare voler fare sul serio. Per Donnarumma si “rischia” di chiudere uno dei colpi più importanti dell’intera storia ad Istanbul.