Juve: altro affare in Francia, lo vuole Tudor

I bianconeri potrebbero andare a chiudere una nuova operazione in Ligue 1. Il tecnico croato potrebbe chiedere una vecchia conoscenza della Serie A

L’arrivo di Joao Mario non chiude le porte ad un nuovo arrivo a destra. In questo momento non è una priorità visto che l’ipotesi Weah-Marsiglia non si è ancora sbloccata. E proprio dal club transalpino i bianconeri potrebbero andare a prendere un rinforzo importante. Una vecchia conoscenza del nostro campionato e che potrebbe mettere meno tempo ad ambientarsi e quindi essere subito a disposizione di Tudor.

Al momento sembra improbabile uno scambio con Weah. Parliamo di valutazioni completamente differenti e per questo motivo non ci potrà essere l’ipotesi di un inserimento nella trattativa per l’americano senza conguaglio. Discorso diverso, invece, se il Marsiglia dovesse magari offrire il calciatore per abbassare la proposta cash. In quel caso la Juventus potrebbe valutare l’operazione di calciomercato vista la necessità di andare a prendere un sostituto di Joao Mario.

Calciomercato Juventus: occhi in casa Marsiglia, le ultime

La presenza di Comolli e di Modesto nella dirigenza della Juventus sta portando i bianconeri a valutare con attenzione la possibilità di andare a rinforzare la rosa facendo acquisti in Ligue 1. Fino ad oggi è arrivato solamente David, ma in futuro si potrebbe chiudere una seconda operazione di assoluto livello.

Secondo le informazioni di footmercato.net, il Marsiglia in questo calciomercato dovrebbe lasciar partire Lirola per una proposta intorno ai 5-6 milioni di euro. Per il momento su di lui avrebbero messo gli occhi sull’ex Sassuolo, ma non è da escludere che anche la Juventus possa farci un pensiero. Sono ancora diversi gli acquisti da fare e prendere un giocatore come lo spagnolo potrebbe consentire magari di investire in altri ruoli cifre importanti. Per questo motivo è una pista da seguire con attenzione anche se per adesso siamo nel caso delle ipotesi.

La Juventus in questo momento ha altre priorità. Presto, però, il Marsiglia dovrebbe fare un nuovo tentativo per Weah e vedremo se magari metterà Lirola nell’affare per abbassare il prezzo dell’americano. E lo spagnolo potrebbe davvero consentire di chiudere una operazione simile di calciomercato.

Mercato Juventus: Lirola nuovo obiettivo?

Lirola lascerà il Marsiglia in questo calciomercato e potrebbe farcii un pensiero la Juventus per rinforzare la rosa. A destra serve un calciatore che possa dare una mano importante a Joao Mario e lo spagnolo potrebbe rappresentare una buona occasione visto che conosce molto bene il nostro campionato.

Naturalmente per adesso non c’è una trattativa fra Marsiglia e la Juventus per Lirola. Una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione visto anche l’interesse dei francesi nei confronti di Weah. Si tratta di una operazione da tenere in considerazione nel corso delle prossime settimane.