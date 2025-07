Milan, altro acquisto in 48 ore: sta arrivando in città

Scatenato il Milan che vuole continuare la sua campagna acquisti di alto livello e provare a chiudere dei nuovi colpi nelle prossime ore prima dell’inizio della nuova stagione.

E’ il periodo di amichevoli e ritiro estivo, per prepararsi dal punto di vista atletico soprattutto alla nuova annata che partirà proprio nelle prossime settimane, quando il Milan di Allegri scenderà il campo il 17 agosto in Coppa Italia in campionato e poi il 23 di agosto per la prima partita di campionato di Serie A con la Cremonese.

Intanto, in questo momento la società sta cercando di capire come andare a completare al meglio la rosa in vista della prossima stagione visto che ci sarà da lottare tanto per risalire la classifica dopo un anno super deludente. Adesso c’è voglia di riscatto e grazie al calciomercato che si sta stravolgendo in parte la rosa del Milan.

Saranno decisive le prossime ore per quello che sarà un nuovo innesto per il Milan che sta completando l’acquisto del centrocampista. Una mossa davvero importante quella della società rossonera che sta svoltando la sessione estiva per migliorarsi sempre di più con qualità e quantità.

Calciomercato Milan: nuovo acquisto in arrivo

Secondo le ultime notizie di calciomercato il Milan è pronto a chiudere un nuovo acquisto e proprio nelle prossime ore che il calciatore potrebbe approdare nella città di Milano per andare a definire gli accordi e firmare il contratto.

Ci sono delle novità molto importanti in merito a questa decisione che sembra stata presa da parte del club rossonero di affondare il colpo, perché ora ci sono conferme in merito a questa che è stata la scelta del Milan di chiudere un nuovo acquisto a centrocampo, stiamo parlando di Jashari del Club Brugge.

Secondo La Gazzetta dello Sport ormai ci siamo, il giocatore è atteso in Italia proprio nelle prossime ore e in poco tempo può arrivare anche l’annuncio ufficiale. Accordo totale tra Milan e Club Brugge per il trasferimento di Jashari con il giocatore che nel giro di 48 ore può diventare un tesserato rossonero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Jashari è atteso a Milano per visite mediche e firma entro lunedì.