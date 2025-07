Serie A, il grande salto di Laurientè: lotterà per lo Scudetto

Dalla promozione col Sassuolo alla lotta Scudetto: è il colpo di calciomercato che porta Laurientè ad un altro livello in Italia.

Era arrivato in Serie A quando ancora il Sassuolo lottava per non retrocedere e alla fine la Serie B è arrivata, con la promessa da parte di Berardi e dello stesso talento francese di restare per gratitudine al club del Mapei Stadium e riportarlo al massimo campionato italiano.

La cosa è successa, ma la permanenza al Sassuolo rischia di non esserci anche dopo la promozione. Con l’intento di giocarsi una chance in un top club d’Italia, dopo aver visto sfumare il suo arrivo al Sunderland per alcuni motivi non proprio chiarissimi, ecco che alla fine può comunque dire addio al club di Reggio Emilia, ma per restare in Serie A e sfidare subito il Sassuolo in un club che gioca per lo Scudetto nella prossima stagione che comincerà tra un mese.

Calciomercato: il grande salto di Laurientè in Serie A, la destinazione

Il grande salto di Laurientè dalla promozione in Serie A alla lotta al titolo e in Champions League.

Si tratta di una possibilità che si apre per Armand Laurientè e che è stata svelata da Sky Sport, che ha svelato così la possibilità di completare la rosa da parte di un club che ha già operato sul calciomercato e che si appresta a chiudere l’ennesimo colpo con l’arrivo di Milinkovic-Savic in porta.

In mattinata svolgerà le visite mediche il portiere in uscita dal Torino e per quanto riguarda il Napoli, non sarà l’ultimo acquisto. Laurientè, in arrivo dal Sassuolo, potrebbe rappresentare l’ultimo tassello per completare la rosa. Dimenticando Sterling, Chiesa e altri innesti, occhio alla possibilità low cost che si apre per il Napoli dal Sassuolo.

Le cifre e i dettagli dell’operazione Laurientè

Alla prima di campionato c’è Sassuolo-Napoli e chissà che Laurientè non possa giocare la sua gara d’esordio da avversario proprio del club neroverde. Il Napoli seguiva Laurientè ancor prima di questa sessione di mercato e, per le cifre che chiede il Sassuolo, si potrebbe anche chiudere.

Perché, a differenza di Chiesa e Sterling, l’ostacolo ingaggio qui non c’è. La differenza balla tra i milioni del cartellino che se per Chiesa e Sterling sono circa 10, per Laurientè sono 15-20. È per una questione di ingaggio e dando la possibilità di inserire Laurientè sia a destra che a sinistra, utilizzandolo come quarta soluzione sulla fascia dopo Politano, Lang e Neres – Zerbin resta in uscita nonostante sia ben visto da Conte per il buon periodo vissuto in questo ritiro – e pagandogli uno stipendio totalmente diverso dagli altri due. Figurarsi quindi in paragone con Jack Grealish.