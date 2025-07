Donnarumma in Serie A, via libera dal PSG: fatta per il nuovo portiere

Il calciomercato internazionale sta vedendo tra i protagonisti Gigio Donnarumma che, senza rinnovo, saluterà il PSG.

Da Parigi arriva quello che risulta essere un “via libera” per l’addio che sarà di Gianluigi Donnarumma, arrivato probabilmente a fine ciclo col club della Torre Eiffel.

Il motivo è legato alla sua situazione contrattuale, considerando che il portiere della Nazionale italiana si trova con un accordo valido soltanto fino al 30 giugno 2026 e pare non ci siano le intenzioni per proseguire assieme. Tant’è che ai rumors di calciomercato sul ritorno in Serie A di Donnarumma, sono seguiti poi i fatti concreti: il PSG ha appena chiuso per il suo nuovo portiere che prenderà il posto da titolare tra i pali del Parco dei Principi.

Calciomercato: Donnarumma torna in Serie A, via libera da Parigi

Dal PSG arriva un via libera che riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma, che non rinnova col club di Parigi. Il via libera è legato alla notizia riportata da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato che ha svelato l’acquisto del nuovo portiere del PSG nel nome di Lucas Chevalier.

L’estremo difensore francese è pronto al grande salto dal Lille al Paris Saint-Germain in un accordo che il club della capitale francese ha trovato per circa 35 milioni di euro. Si tratta di un colpo che permette al club parigino di assicurarsi un nuovo estremo difensore, dando così la possibilità a Donnarumma di partire subito e non a zero alla fine di questa stagione che sta per cominciare.

Le volontà del club del PSG, infatti, sono quelle di non perderlo a zero. Al fine di evitare di non incassare i soldi che può incassare oggi, Donnarumma sarà ceduto. E in fila, per il suo acquisto, torna sicuramente l’Inter che, perdendo Sommer e soltanto in una “girandola” vera e propria tra portieri, troverebbe in Donnarumma il nuovo portiere titolare.

Donnarumma in Italia: si può chiudere per 40 milioni

Si può chiudere per 40 milioni di euro il colpo Gigio Donnarumma. Lasciando il PSG in questa estate e non nella prossima, a zero, il Paris Saint-Germain si accontenterebbe di tale cifra, che è più o meno ciò che propone il Galatasaray per portarselo a casa.

Il Napoli risultava essere l’unica concorrente possibile per l’Inter in Serie A, sull’affare Donnarumma, ma i partenopei si sono assicurati Vanja Milinkovic-Savic come nuovo portiere che affianca Meret in una co-titolarità. Pertanto, se vorrà davvero Donnarumma, l’Inter dovrà pareggiare la proposta economica del Galatasaray. Ed eventualmente convincere il giocatore per un ingaggio dagli 8 ai 10 milioni di euro, perché il club turco gliene propone dai 15 ai 20 circa.