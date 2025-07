Problema Vlahovic, prendono Darwin Nunez in prestito in Italia

Attenzione a quello che può essere il colpo di scena perché ora in Italia c’è una società che può chiudere l’arrivo di Darwin Nunez in prestito anche subito.

Sono diversi i problemi che sono venuti fuori nelle ultime ore per diversi giocatori che sembravano destinati ad un nuovo trasferimento. Tra questi c’è sicuramente anche Darwin Nunez che per un mese ha aspettato il Napoli con la speranza che si chiudesse un accordo tra il club Campione d’Italia e il Liverpool che è proprietario del suo cartellino. Alla fine niente da fare, con il club che ha puntato su altri profili.

Allo stesso tempo però ora si aprono delle nuove piste che possono portare Darwin Nunez a giocare in Serie A con un club italiano. Perché il noto attaccante uruguaiano piace davvero tanto ad altre società che ora possono pensare di cogliere l’occasione puntando su di lui.

Tra le varie opzioni che spuntano fuori per un trasferimento di Darwin Nunez c’è sicuramente anche il campionato di Serie A. Perché ci sono altre squadre che oltre al Napoli hanno messo il suo nome nella lista e ora occhio a chi può davvero affondare il colpo per provare a prenderlo subito.

Calciomercato: Darwin Nunez in prestito in Italia

Sono ancora diverse le squadre che devono completare il reparto offensivo e tra queste spuntano sicuramente società importanti come Juventus, Inter e Milan. Ora occhio a quella che può essere la grande occasione di puntare su Darwin Nunez.

Perché in questo momento come rivelato da Tuttosport, proprio il nome di Darwin Nunez rientra nei piani alternativi di squadre come Juventus e Milan. Le due società si stanno concentrando rispettivamente per firmare attaccanti come Kolo Muani e Vlahovic, c’è un gioco ad incastri che può sbloccarsi tra loro, ma ora spunta fuori anche la pista che può portare a Darwin Nunez.

Come raccontato dal quotidiano, ora proprio la Juventus che ha il problema Vlahovic se non dovesse chiudere per il ritorno di Kolo Muani può virare sul piano B che è Darwin Nunez con il Liverpool che apre al prestito. Occhio però alla concorrenza dall’Arabia Saudita dell’Al Hilal.