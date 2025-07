Roma, che tradimento al Napoli: arriva un campione d’Italia

Un percorso inverso rispetto ai soliti recenti: dalla Roma al Napoli, in un tradimento vero e proprio per quella che è la notizia di calciomercato.

La rivela il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, che ha spiegato cosa succederà in quest’estate, col mercato che entra nel vivo per la Roma dopo una fase di stallo e con Gian Piero Gasperini che può contare sull’operato di Massara.

Dopo un po’ di “lamentela” – lecita, le rivali e concorrenti per i piazzamenti in Europa si stanno muovendo eccome -, ecco che la Roma è pronta ai grandi colpi. E uno tra questi, che segue a Wesley e altre idee per i giallorossi, arriva da una storica rivale che è il Napoli campione d’Italia.

Calciomercato Roma: tradimento al Napoli, arriva un campione d’Italia

Il tradimento al Napoli vede il trasferimento dall’organico che fu campione d’Italia alla Roma, da una parte all’altra della rivalità.

Il calciomercato dei giallorossi prosegue e tra i nuovi nomi c’è un colpo importante che, con Gian Piero Gasperini, potrebbe vedere il suo talento esplodere completamente. Si tratta di un talento “cristallino” e che al Napoli ha fatto benissimo, contribuendo allo Scudetto vinto nel 2023 con Luciano Spalletti, pur non essendo uno dei titolarissimi. Giocando in Serie A negli ultimi sei mesi, è tornato in Bundesliga, dove però resta ancora ai margini del progetto del Lipsia.

Il club proprietario della Red Bull ha scelto di separarsi da Elmas, calciatore che finirebbe di nuovo in Serie A dopo il passato recente al Torino. Il club granata, che pure resta alla finestra, pare poter essere scavalcato dalla Roma che, facendo sul serio per prendere il macedone, andrebbe a sistemare la trequarti offensiva a disposizione del tecnico di Grugliasco che vedrebbe in lui un calciatore “alla Charles De Ketelaere”.

Roma, le cifre del colpo che porta all’ex Napoli

A prendere Elijf Elmas potrebbe dunque essere la Roma e non il Torino, a causa proprio delle cifre economiche e per le valutazioni che ne fa il Lipsia. Il club tedesco verrebbe accontentato dai giallorossi in merito all’arrivo per 20 milioni di euro e non per le cifre inferiori che propone la società granata.

Si tratta dunque di un’operazione da 20 milioni, ma è da capire in quale formula. Volendo una cessione a titolo definitivo, si va a caccia di condizioni realizzabili per la sua cessione. Il Lipsia potrebbe anche accettare una proposta da prestito con opzione di riscatto obbligatoria in caso di piazzamento in Champions League.