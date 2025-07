Serie A, sta tornando l’attaccante: firma gratis

L’attaccante potrebbe tornare a vestire la maglia di una squadra che gli è rimasta a cuore nella prossima stagione.

Attualmente svincolato, il giocatore sarebbe alla ricerca di un’esperienza che possa continuare a farlo sentire importante nonostante l’età. Anche l’anno scorso il bomber ha dimostrato di avere ancora parecchi colpi in canna, e questo potrebbe convincere la dirigenza a puntare su di lui per completare il parco attaccanti in vista del campionato che è oramai prossimo a cominciare.

Al momento non si può ancora parlare di fumata bianca, ma la sensazione è che nei prossimi giorni qualcosa di concreto potrebbe cominciare a muoversi (e definirsi) su questo fronte.

L’attaccante sta tornando

Importanti novità arrivano in merito al futuro dell’attaccante, ancora senza squadra dopo la sua ultima esperienza in Arabia Saudita. Nonostante il passaggio nel campionato arabo il giocatore ha dimostrato di poter fare ancora la differenza, ed è forse questo quello che l’ha portato a non rinnovare il suo contratto con la società saudita.

Lo avrebbe potuto fare tranquillamente, e anche a cifra più alte rispetto a quelle che ha guadagnato fino allo scorso 30 giugno, ma la sua ambizione l’ha spinto al punto da prendere seriamente in considerazione un ritorno in Europa. E alla fine così andrà, visto che nelle scorse ore il suo nome sarebbe stato accostato a una grande europea, squadra per la quale avrebbe anche già giocato in carriera.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, per completare il reparto offensivo di Hansi Flick nella prossima stagione il Barcellona sarebbe tornato a valutare il profilo di Pierre-Emerick Aubameyang, attualmente svincolato dopo l’importante esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Qadsiah.

Firma gratis: attacco completato

Il Barcellona potrebbe completare il proprio attacco con il ritorno di Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese ha infatti già vestito la maglia blaugrana tra il 2022 e il 2023, periodo nel quale ha collezionato 24 presenze, 13 gol e un assist in tutte le competizioni.

Stando alle ultime notizie, però, il Barcellona non sarebbe l’unico club sulle tracce di Pierre-Emerick Aubameyang in questo calciomercato. L’ex Chelsea sarebbe infatti nel mirino di un’altra sua ex squadra, il Marsiglia, che nelle prossime ore potrebbe riallacciare i contatti con il gabonese per cercare di anticipare la concorrenza del Barça, che comunque resta in agguato convinto di godere della totale preferenza ed apertura del giocatore, che già nella precedente esperienza non ha mai nascosto il suo amore incondizionato nei confronti della società blaugrana. Staremo a vedere.