Accordo per Kessie, è il regalo per il nuovo allenatore

Arrivano aggiornamenti e la svolta per quello che può essere il grande ritorno di Kessie in Italia, perché il calciatore ivoriano è pronto a salutare l’Arabia Saudita e tornare a giocare nel campionato di Serie A.

Dopo due anni lontano del calcio che conta, all’età di 28 anni è pronto a fare ritorno in Europa Franck Kessie che piace a tanti club, in particolare in Italia. Perché sono diverse le squadre di Serie A che si sono interessate al giocatore dopo che ha manifestato la sua volontà di lasciare l’Arabia Saudita e tornare a giocare nel campionato italiano.

Occhio adesso a quelli che possono essere gli scenari che porterebbero al trasferimento di Kessie in una nuova squadra perché il calciatore è pronto a giocare per un altro club dopo aver vestito già in Italia le maglie di Atalanta e Milan e raggiunto anche risultati molto importanti. Dopo una parentesi anche al Barcellona poi la decisione di finire in Arabia Saudita.

Adesso Kessie gioca all’Al Ahli da un paio di anni, ma al suo inizio di terzo e ultimo anno vorrebbe andare via per tornare in Italia e dove ci sono diversi club pronti a puntare su di lui per rinforzare il centrocampo con qualità, quantità ed esperienza. Sono almeno quattro i club di Serie A che hanno valutato il suo nome dopo che il suo stesso agente ha iniziato a dialogare con diverse società proponendo il suo calciatore.

Calciomercato Serie A: accordo per Kessie in Italia

Occhio a quelle che possono essere le scelte che porterebbero al ritorno di Kessie in Italia dopo che per il giocatore si sono fatti avanti diversi club con contatti per capire la fattibilità dell’operazione. L’unico ostacolo è il suo alto ingaggio, ma il giocatore pur di tornare è disposto a calare di molto le pretese.

Intanto, dopo il forte interesse di Juventus, Inter, Milan e Fiorentina che hanno annusato l’occasione per Kessie, adesso sembra esserci un club disposto a portare avanti l’operazione più di tanti altri. Infatti, secondo le ultime notizie che arrivano dai colleghi di Tmw ora ci sono concrete possibilità di concludere l’affare per il Re Leone ivoriano.

Pare che sia proprio la Fiorentina con il presidente Rocco Commisso che vuole acquistare Kessie e regalarlo a Pioli per dare un segnale forte al nuovo allenatore e per provare a puntare sempre più in alto in Italia e in Europa.