Niente Juve, offerta per Hjulmand: lo pagano 35 milioni

Possibile beffa per la Juventus che da settimane stava lavorando per provare a mettere in piedi una trattativa e chiudere l’acquisto di Morten Hjulmand ma adesso pare che sia sfumato tutto.

Non è un segreto che la Juve voglia rinforzare il centrocampo anche per dare un cambiamento importante considerando che Douglas Luiz sarà fatto fuori dalla rosa e sta trovando una nuova sistemazione e anche Miretti rischia di andar via. Per questo motivo che la società sta lavorando per andare ad inserire dei nuovi innesti e tra quelli che piacciono di più c’è sicuramente Hjulmand che è uno dei giocatori in pole.

Ma adesso ci sono delle nuove notizie riguardo una mossa di mercato da parte di una società importante che ha pensato di cambiare tutto e far partire l’assalto per Hjulmand che può quindi mettere la Juventus in una situazione di cambiamento, andando a stravolgere i propri piani di mercato e adottando una nuova strategia per il rinforzo a centrocampo.

Attenzione a quella che può essere una mossa a sorpresa per il centrocampo della Juventus con il nome di Hjulmand che può sfumare perché i bianconeri potrebbero a quel punto puntare su un nuovo calciatore in quella zona di campo.

Calciomercato Juventus: Hjulmand nel mirino di un’altra big

In questo momento non resta che aspettare le prossime ore per capire come si evolverà la situazione, perché probabilmente la Juventus non ha in questo momento la forza economica di partecipare ad un’asta per prendere Hjulmand, prima servirà chiudere le cessioni e in particolare quella di Douglas Luiz.

Occhio a quelle che possono essere le decisioni da parte della Juventus che pensa seriamente di andare a chiudere dei nuovi innesti nella zona di centrocampo e andando a sacrificare giocatori come Douglas Luiz. Il brasiliano è sempre più lontano dalla Juve che per sostituirlo vorrebbe puntare su Morten Hjulmand, ex Lecce e che oggi gioca nello Sporting Lisbona.

L’idea è quella di trovare una soluzione per Douglas Luiz il prima possibile, con alcuni club di Premier League che si sono interessati a lui e ora occhio alla scelta di puntare su Hjulmand che però ha una valutazione da 50 milioni di euro. Il suo entourage però è convinto di riuscire a farlo partire per 30-40 milioni di euro, ma ora si è inserito il Manchester United.