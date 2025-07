Calciomercato Juventus: c’è una sorpresa, Comolli conferma tutto

Clamorosa svolta in casa Juventus. Arrivano le dichirazioni di Comolli riguardo il mercato della Vecchia Signora. Ecco le ultimissime notizie sul futuro dei bianconeri, a lavoro per chiudere al più presto dei nuovi colpi.

Servono rinforzi per Igor Tudor che attende con ansia dei nuovi giocatori. Dalla difesa al centrocampo passando per l’attacco e forse anche per la porta, visto che Perin non è più sicuro di restare a fare il dodicesimo di Di Gregorio.

C’è ancora tanto da fare per la Juventus che sta valutando la situazione migliore da questo calciomercato estivo 2025. Intanto, a fare il punto della situazione è il dg bianconero Comolli che ha parlato delle prossimo mosse del club.

Comolli svela i piani della Juventus: annuncio in diretta

Damien Comolli, dg bianconero, è stato intercettato dai cronisti all’esterno della Continassa. Il dirigente francese ha risposto ad alcune domande relative al calciomercato della Juventus.

“Siamo a lavoro, vogliamo riportare la Juve al successo. Questo gruppo ha del potenziale e può tornare a vincere, non diamoci delle scadenze. La base è davvero ottima. Paragono questa Juve al Liverpool per la sua attrattività. Ai tifosi non prometto vittorie nell’immediato ma stiamo facendo di tutto per raggiungere ciò”.

Vlahovic? Può lasciare per l’offerta giusta. Su questo siamo tutti d’accordo. Kolo Muani vuole ritornare alla Juventus, stiamo lavorando per accontentarlo. Non siamo comunque in ansia perché abbiamo David e Vlahovic, vedremo cosa succederà”.

“Douglas Luiz? Ha mancato di rispetto a tutti però dopo ha chiesto scusa. Tutti devono rispettare la maglia della Juventus. Weah? Vuole il Marsiglia ma l’offerta giusta non è arrivata”.

Kolo Muani Juventus: trattativa avanzata

C’è, dunque, la necessità di mettere al più presto a segno questo nuovo colpo in attacco. La volontà del club è chiara ed è quella di ripotare alla Juventus Kolo Muani, che ha intenzione di vestire nuovamente la maglia della Vecchia Signora.

Un intreccio particolare che può portare a dei nuovi sviluppi nel corso delle prossime settimane con la necessità del club di chiudere al più presto questa pratica, anche perché c’è la necessità di definire al più presto la rosa che dovrà affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato di Serie A.

Su questa notizia, Kolo Muani alla Juventus, è arrivata anche la conferma di Comolli che ha apertamente confermato l’affondo per l’attaccante del Psg.