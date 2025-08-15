Michela Persico, dopo Rugani le voci con Briatore: il video in costume è da svenire

Michela Persico sta provando a dimenticare la storia con Daniele Rugani. Si fa strada il gossip su un nuovo amore, intanto lei sui social posta. Eccome se posta…

Da una favola d’amore a un brusco stop. Michela Persico e Daniele Rugani, un anno di matrimonio alle spalle dopo tanti di fidanzamento. Un figlio, tante storie condivise sui social.

Poi, le bandierine rosse: la fede che sparisce, il silenzio nei post, e soprattutto quelle parole sincere di lei che dicono: “Da tempo non vivo un periodo facile… volevo solo tutelare mio figlio”. Ecco, il momento in cui una favola si fa crepa.

Il matrimonio era stato un “sì” da copertina: maggio 2024 a Torino, amici blasonati, un abito da sogno. E sembrava la fine perfetta di un capitolo lungo anni. Invece la separazione s’è fatta strada, lenta ma inesorabile, complici trasferimenti, distanze, vite parallele.

Alcune voci dicono che alla base ci sia un tradimento da parte del calciatore. Un tradimento che durava da almeno due anni e che, una volta scoperto da Michela, ha portato all’addio immediato, nonostante i vani tentativi di lui di rimediare. Per il momento in quel senso non sembra proprio esserci spazio.

Michela Persico, da Flavio Briatore alle vacanze: ma che video bollente in vasca!

Insomma, la storia è finita e a quanto pare è anche finita male. Daniele, secondo i bene informati, ci starebbe anche riprovando, ma la bellissima Michela si sta godendo la “singletudine” e su Instagram posta solo foto di lei con le amiche o lei con il suo piccolo gioiello, il bimbo avuto proprio da Rugani.

Poi, nel silenzio mediatico, emerge un altro nome: Flavio Briatore. I gossip si mettono in fila, e Parpiglia fa capire che tra Michela e lui c’è un’intesa “molto stretta”, senza dire se parliamo di amicizia o qualcosa di più. Non ci sono conferme ufficiali, ma l’aria intorno a loro è carica di leggerezza e curiosità.

E allora arriva quel video in costume. Non te lo immagini come una mossa studiata a tavolino, piuttosto un momento rubato, un frammento di luce e spontaneità in mezzo a un racconto che ha preso una piega diversa. Il contrasto tra quella carezza visiva e le tensioni di sottofondo rende tutto ancora più… elettrico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

I fan naturalmente sono in visibilio. Fra tante foto (scorrete la gallery) compare anche questo meraviglioso video di lei che, bella come sempre, entra dolcemente in una vasca che non sembra aspettare altro. Un bel regalo per i followers che dimostrano di avere particolarmente apprezzato.