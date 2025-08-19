Svolta Zaniolo, si vestirà di bianconero: affare perfetto anche per il Fanta

Una carriera fatta di continui cambi di maglia e un talento ancora in cerca di consacrazione. Ora Zaniolo vede il bianconero come la chance di rilancio

Nicolò Zaniolo ha vissuto una carriera da eterno viaggiatore. Negli ultimi anni il suo percorso è stato un continuo cambio di maglia, senza mai trovare una casa calcistica stabile.

Dalla Roma alla parentesi inglese con l’Aston Villa, passando per l’esperienza turca al Galatasaray, fino al ritorno in Italia con Atalanta e Fiorentina: un giro lungo e tormentato che non gli ha mai regalato la definitiva consacrazione.

Il classe ’99, cresciuto con il peso delle aspettative e del talento indiscutibile, continua a inseguire un ruolo da protagonista. E proprio ora, dopo essere rientrato a Istanbul senza rientrare nei piani tecnici del club turco, la sua carriera potrebbe prendere una nuova piega, più vicina di quanto sembri.

In mezzo alle tante opzioni, la Serie A resta la sua comfort zone. Dopo le esperienze all’estero, Zaniolo guarda ancora con interesse al campionato italiano, il palcoscenico in cui è esploso e che conosce meglio di chiunque altro.

La necessità è chiara: trovare una squadra che gli garantisca fiducia, spazio e un ruolo centrale. Non più comparsate o panchine lunghe, ma un progetto che gli permetta di rilanciarsi davvero.

Zaniolo verso l’Udinese: il nodo è l’ingaggio

In questo scenario, negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di una nuova pretendente. Non si tratta di un top club, ma di una società pronta a scommettere su di lui per restituirgli la centralità smarrita. Un ambiente in cui ritrovare ritmo, fiducia e soprattutto la titolarità che manca da troppo tempo.

La svolta è vicina: Zaniolo potrebbe andare all’Udinese. I contatti sono fitti e la trattativa con il Galatasaray ha già aperto spiragli concreti. La formula è quella del prestito, soluzione che permetterebbe al club acquirente di contenere i rischi e al giocatore di mettersi subito alla prova in un contesto competitivo. A pesare, però, resta il nodo economico.

L’ex romanista percepisce circa 3 milioni di euro a stagione, un ingaggio che rappresenta l’ostacolo principale. Due gli scenari possibili: una riduzione dello stipendio accettata dal giocatore oppure la partecipazione del Galatasaray al pagamento di parte della cifra. Solo così l’operazione potrà davvero decollare e trasformarsi in un affare chiuso.

Se l’accordo verrà raggiunto, Zaniolo avrà l’opportunità di rilanciarsi in un ambiente che crede ancora nel suo talento. Dopo anni di infortuni, prestiti e panchine, la possibilità di rimettersi al centro di un progetto potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa. Non il lusso di una grande piazza, ma la concretezza di una squadra che gli darebbe fiducia immediata.