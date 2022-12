Calciomercato: addio Barcellona, arriva in Italia

Un calciatore durante il calciomercato estivo potrebbe lasciare il Barcellona e approdare in Italia. Si tratterebbe sicuramente di un colpo importante.

Il Barcellona la prossima estate potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione e ci dovrebbero essere occasioni interessanti per i club di A. In particolare uno dei tesserati blaugrana sembra davvero vicino alla partenza e già nelle prossime settimane sono attesi i primi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il calciatore non ha assolutamente convinto il Barcellona con le sue prestazioni e da qui l’ipotesi di una cessione magari proprio in Italia durante il calciomercato estivo. Si tratta di una occasione da non perdere per molti club e vedremo cosa accadrà in futuro.

Mercato: il Barcellona lo cede, arriva in Italia

Molte squadre di Serie A sono pronte a guardare con attenzione alle vicende che stanno succedendo in casa blaugrana per capire se ci potranno essere delle opportunità dal punto di vista di rinforzi. Sicuramente per il momento si tratta di ipotesi, ma nel giro di qualche settimana le indiscrezioni dovrebbero trasformarsi in realtà.

Dalla Spagna confermano che il Barcellona non è realmente convinto delle prestazioni di Raphinha e non si esclude una cessione durante il calciomercato estivo. E, in caso di addio, il brasiliano si candida ad essere uno dei rinforzi per le squadre italiano.

Come detto, però, si tratta di una vicenda che potrà entrare nel vivo solamente al termine della stagione. Il club blaugrana, infatti, spera in un cambio di passo dal punto di vista delle prestazioni del brasiliano nella seconda parte del campionato. Se invece il calciatore continuerà a non soddisfare le attese dei vertici della squadra catalana, si apriranno le porte di un addio e a questo punto la Serie A potrebbe rappresentare una opzione.

Naturalmente non sarà semplice riuscire a piazzare questo colpo per diversi motivi, ma i club italiani un tentativo per strappare Raphinha al Barcellona durante il calciomercato estivo lo faranno.

Ultime Raphinha: le squadre italiane interessate al calciatore

La rottura con il Barcellona apre la strada ad un trasferimento in Italia di Raphinha durante il calciomercato estivo. Il brasiliano è costato 58 milioni di euro al club blaugrana e difficilmente i catalani riusciranno ad ottenere certe cifre in caso di cessione.

Per questo motivo non si esclude una cessione in prestito per cercare di dare continuità al calciatore e poi magari rivenderlo ad una cifra importante. E la Juventus o il Milan potrebbero approfittare di questa situazione per strappare il giocatore al club blaugrana e naturalmente regalare al tecnico un rinforzo molto importante.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quale sarà la decisione del Barcellona su Raphinha, destinato in futuro a diventare uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo.