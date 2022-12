Colpo Thuram: firma con i bianconeri, Inter tradita

Marcus Thuram ha deciso di lasciare il Borussia Monchengladbach e firmerà con i bianconeri. Inter beffata proprio nella volata finale.

Dopo un Mondiale altalenante, il figlio d’arte è pronto a fare il grande salto e cambiare campionato oltre che naturalmente obiettivi. Il francese, infatti, è in scadenza con il Borussia Monchengladbach e non ha nessuna intenzione di prolungare il contratto con il club tedesco.

E, secondo quanto riferito da fichajes.net, Thuram durante il calciomercato estivo dovrebbe firmare a zero con un club che ha i colori bianconeri. La squadra, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe superato definitivamente l’Inter in questo duello. Naturalmente i nerazzurri continuano a sperare di ribaltare la situazione e la speranza resterà viva almeno fino a quando non si avranno le ufficialità.

Calciomercato: corsa a due per Marcus Thuram

Il futuro del francese sarà deciso dopo la sessione di gennaio. In un primo momento si era ipotizzato addirittura una cessione del figlio d’arte direttamente nelle prossime settimane per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, ma il Borussia Monchengladbach sembra avere intenzioni diverse e confermare il giocatore fino al termine della stagione.

Il calciomercato estivo, però, vedrà il trasferimento a zero di Thuram e il Newcastle sembra essere leggermente in vantaggio sull’Inter. Il club inglese avrebbe messo sul piatto una proposta economica più alta del club italiano e da qui l’ipotesi di una nuova avventura in Premier League.

Naturalmente fino a quando non si hanno ufficialità tutto può accadere e non possiamo escludere un rilancio da parte dell’Inter. I nerazzurri, come ben sappiamo, sono ormai da diverso tempo sulle tracce del calciatore e sarebbero stati disposti anche ad accoglierlo direttamente a gennaio, ma la cifra richiesta dal Borussia è troppo alta e a qui l’ipotesi di tentare un assalto in estate.

La concorrenza del Newcastle, però, complica un po’ i piani dell’Inter e solo nelle prossime settimane sapremo il futuro di calciomercato di Thuram.

Mercato: la volontà di Thuram sul trasferimento

Il duello di calciomercato tra Inter e Newcastle potrebbe essere deciso dalla volontà anche di Marcus Thuram. Il figlio d’arte per il momento non ha ancora sciolto i dubbi e vedremo nelle prossime settimane quale sarà la scelta definitiva.

Sicuramente non possiamo escludere l’inserimento di altre squadre come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, ma per il momento la lotta sembra essere a due con un club in vantaggio.

Gli inglesi, infatti, avrebbero messo sul piatto una cifra superiore a quella dei nerazzurri e non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire se davvero il Newcastle riuscirà ad aggiudicarsi un grande colpo di calciomercato come quello di Thuram oppure l’Inter ribalterà la situazione e acquisterà il figlio d’arte.