Svolta Mudryk: una big accelera, c’è l’annuncio

Mudryk continua ad essere uno dei giocatori più ricercati sul calciomercato: una big accelera e l’annuncio è arrivato.

Manca ancora qualche giorno all’inizio della sessione invernale e siamo certi che uno dei protagonisti sarà il talento dello Shakhtar Donetsk, forse uno dei migliori calciatori a livello mondiale.

E proprio sul futuro di Mudryk in ottica del calciomercato invernale è arrivato un annuncio sicuramente molto importante. Andiamo a vedere nei dettagli cosa è stato detto e soprattutto cosa potrebbe cambiare in futuro. La strada come ben sappiamo è segnata anche se trattare con lo Shakhtar Donetsk non è assolutamente facile per diversi motivi e quindi le prossime settimane saranno fondamentali.

Calciomercato: colpo Mudryk, arriva l’annuncio

Il talento si è messo sicuramente in evidenza con lo Shakhtar Donetsk e il suo futuro è stato affrontato da Carlo Nicolini, vice del direttore sportivo del club ucraino, durante il suo intervento ai microfoni della trasmissione di calciomercato.it su TV Play.

Nicolini ha confermato che attualmente c’è una trattativa di calciomercato in corso per Mudryk con l’Arsenal, ma non c’è nessun accordo. Il vice del ds degli ucraini ha ribadito che la valutazione del giocatore è intorno ai 100 milioni di euro e per questo motivo non c’è nessuna squadra vicina ad acquistarlo al momento.

Sicuramente il club ucraino non ha nessuna intenzione di chiudere la porta ad una sua partenza immediata e sta già valutando dei possibili sostituti. Molto dipenderà comunque dalle offerte che arriveranno e per questo motivo allo Shakhtar Donetsk non escludono nessuna ipotesi e aspettano i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Nicolini ha ribadito che non c’è nessuna intenzione comunque di abbassare le richieste e da qui non si può escludere l’addio di Mudryk allo Shakhtar Donetsk solamente durante il calciomercato estivo. E in questo caso non possiamo escludere l’inserimento nella trattativa di altri club visto che il giocatore è molto apprezzato.

Ultime Mudryk: il Milan resta alla finestra

Il Milan resta una squadra interessata a Mudryk soprattutto in vista del calciomercato estivo. Diciamo che per il momento i rossoneri, stando alle parole di Nicolini, non hanno ancora sondato il terreno per diversi motivi, ma tutto può succedere soprattutto in caso di partenza di Leao.

Sul portoghese si sarebbe inserito con forza il Manchester City e per questo motivo davvero tutto può succedere al termine della stagione. Ora naturalmente la palla passa direttamente allo Shakhtar Donetsk. Toccherà al club ucraino decidere se trattenerlo e chiudere la porta a qualsiasi cessione a gennaio oppure darlo via subito. Un secondo scenario che, come abbiamo spiegato fino a poco fa, sembra escludere al momento il Milan da questa corsa.