Calciomercato: colpo Berardi, c’è già l’annuncio

Svelato il futuro di Domenico Berardi del Sassuolo, un vero e proprio colpo di calciomercato in questa sessione di gennaio. C’è l’annuncio.

La Ripartenza del campionato è alle porte. Riapriranno le danze Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria. In campo tutte e quattro alle 12:30, nei luch-match della sedicesima giornata di Serie A. Giocheranno in casa i neroverdi, che contro Dejan Stankovic, e i suoi, ritroveranno capitano Mimmo Berardi.

L’esterno è stato a lungo fuori, in questa prima parte di campionato. La lunga pausa per il Mondiale però ha dato una mano al Sassuolo e al suo allenatore: Alessio Dionisi. È stato lo stesso tecnico ad annunciare la sua presenza in campo contro i blucerchiati. Anche perché l’allenatore non si fida della gara che lo attende al ‘Mapei Stadium’.

Calciomercato: Dionisi svela il futuro di Berardi

La Sampdoria, infatti, ha centrato una sola vittoria in 15 partite di campionato. Numeri da retrocessione, ma la pausa anche in questo caso potrebbe aver fatto bene. Dionisi però non si è fermato al campo e alla prossima partita, come riporta il Corriere dello Sport. Ha fatto una ‘puntatina’ anche in ottica calciomercato, parlando della permanenza di Berardi, in questa sessione di gennaio.

L’esterno è sempre al centro di voci e indiscrezioni riguardati il suo futuro. Tra luglio e agosto della scorsa estate sembrava dovesse partire, magari con destinazione Firenze. Alla fine è rimasto, complici le cessioni di Scamacca al West Ham e Raspadori a Napoli. Il Sassuolo, infatti, ha deciso di non privarsi di tutti i suoi gioielli in un’unica sessione di mercato e Mimmo è rimasto, con la fascia di capitano al braccio.

Inoltre c’è anche il grande rifiuto alla Juventus di qualche anno fa. Anche in questo sembrava destinato a lasciare i neroverdi per fare il grande salto in bianconero. Un no che spiazzò tutti. Anni dopo la situazione è cambiata, la vittoria dell’Europeo con l’Italia gli ha fatto venire voglia di alzare altri trofei e la scorsa estate aveva chiesto la cessione. Magari in una big.

Berardi tra mercato e il ritorno in campo da titolare

Alla fine è rimasto a Sassuolo e lo stesso identico epilogo dovrebbe esserci anche a gennaio. Nonostante Berardi sia un nome sempre al centro della tante voci di calciomercato. La società neroverde è comunque bottega cara e il contratto in scadenza nel 2027 non aiuta chi ha intenzione di acquistare l’esterno.

L’infortunio al bicipite femorale e i problemi alla coscia sono comunque un ricordo. Di quindici partite di campionato, ne ha giocate solo 7. Nelle ultime due era tornato in campo, 2’ con la Roma e 36’ con il Bologna. Contro al Sampdoria però partirà dal primo minuto. Dionisi ha ritrovato una pedina importantissima, pedina che non partirà a gennaio, perché Domenico Berardi in questo momento non è sul mercato. In estate poi si vedrà, in base a quello che poi è il pensiero del ragazzo sul suo futuro.