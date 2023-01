Prendono Vlasic: firma subito, colpo da 14 MLN

Nikola Vlasic è pronto a firmare in questo calciomercato invernale: una squadra sborserà per il croato 14 milioni di euro.

Nikola Vlasic è sicuramente uno dei calciatori che si è messo in evidenza nella prima parte di stagione. Le sue giocate hanno permesso al Torino di portare a casa diversi punti e le prestazioni del calciatore non sono sicuramente passate inosservate.

E, secondo le ultime indiscrezioni, Vlasic potrebbe firmare con una squadra già durante questa sessione di calciomercato. Per lui il club è pronto a sborsare subito 14 milioni di euro. Si tratta sicuramente di una cifra importante, ma il calciatore ha dimostrato di valerli e quindi la dirigenza non ha nessun dubbio su questo acquisto.

Calciomercato: firma Vlasic, annuncio imminente

Come detto in precedenza, le prestazioni di Vlasic in questa prima parte del campionato sono state importanti e Juric non sembra avere nessuna intenzione di privarsi del proprio giocatore nonostante le richieste che sono arrivate sia in ottica invernale che estiva.

Anzi, secondo quanto riferito da torinogranata.it, il Torino potrebbe addirittura in questa sessione di calciomercato esercitare il diritto di riscatto con Vlasic. La cifra stabilita in un primo momento è quella di 14 milioni di euro, ma i granata sono pronti a sedersi ad un tavolo con il West Ham per cercare uno sconto. L’obiettivo è quello di far firmare al croato un nuovo contratto, ma allo stesso tempo sborsare una cifra inferiore di quella stabilita.

Nei prossimi giorni possibile un incontro tra le parti per individuare la giusta soluzione e capire naturalmente la fattibilità di questa operazione. I granata hanno la voglia di chiudere subito l’affare per non rischiare poi di perderlo a giugno. Infatti le prestazioni del calciatore hanno attirato l’interesse di diversi club e a questo punto in estate potrebbero decidere di fare un sondaggio per strappare il giocatore al Torino. Per questo motivo Cairo, anche su spinta di Juric, ha deciso di accelerare e cercare di trovare l’accordo.

Ultime Vlasic: Juric punta molto su di lui

Il riscatto di Vlasic da parte del Torino in questo calciomercato invernale è fortemente voluto da Juric. Il tecnico croato, infatti, punta molto sul suo connazionale e da qui la richiesta alla società di fare uno sforzo economico per cercare di accontentare le richieste del West Ham e chiudere la trattativa in breve tempo.

Come detto in precedenza, i granata proveranno ad ottenere uno sconto dagli inglesi considerando che 14 milioni di euro è una cifra importante. Le possibilità della fumata bianca sono importanti anche perché lo stesso calciatore ha voglia di sposare il progetto granata per continuare il percorso di crescita iniziato ormai da un po’ di tempo.