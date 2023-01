Calciomercato, Zaniolo al Milan? Pronta la vendetta di Mou

La Roma è pronta a servire la sua vendetta al Milan per l’affare Zaniolo. Ecco tutti i dettagli del possibile affare.

La Roma è pronta a servire la vendetta dopo il caso Zaniolo. I giallorossi non hanno sicuramente preso molto bene l’inserimento dei rossoneri per il loro numero 22 e per questo motivo stanno lavorando ad un colpo molto importante in ottica futura.

La vendetta al Milan è fortemente voluta da Mourinho, che sicuramente non ha digerito la volontà dei rossoneri di portare subito Zaniolo alla corte di Pioli in questa sessione di calciomercato. Per questo motivo i ragionamenti sono in corso e nelle prossime ore ci potrebbero essere delle importanti novità in casa Roma.

Mercato: vendetta Mourinho, ecco chi prende la Roma

La Roma sta preparando la vendetta e presto potrebbe piazzare un colpo sicuramente molto importante in chiave seconda parte di stagione. I ragionamenti sono in corso, ma la scelta sembra essere ormai definita e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per vedere se questo colpo riuscirà ad andare in porto oppure alla fine ci saranno delle novità considerando anche la volontà dei rossoneri nei confronti del calciatore in questione.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, la Roma si è inserita con forza su Nacho Fernandez in questa sessione di calciomercato e sarebbe pronta a fare pazzie per portarlo in giallorosso e anticipare la concorrenza proprio del Milan. Si tratta di una specie di vendetta visto che i rossoneri stavano pensando a lui in vista dell’estate a parametro zero. Ma ora la situazione sembra essere e quindi gli uomini di Mourinho sono in vantaggio.

Naturalmente la parola definitiva spetterà direttamente al calciatore, chiamato a decidere in questi giorni se lasciare subito il Real Madrid o magari aspettare la fine della stagione e, di conseguenza, provare a sposare il progetto il Milan. Riflessioni in corso, ma una cosa è certa: la Roma è pronta a fare uno sgambetto ai rossoneri in tempi brevi.

Ultime Nacho: scontro Milan-Roma

Possibile scontro di calciomercato tra Milan e Roma per Nacho Fernandez. Come detto in precedenza, i rossoneri si sono mossi in anticipo per cercarlo di strapparlo direttamente in estate a parametro zero, ma ora ci sono anche i giallorossi che cercano un calciatore con determinare caratteristiche in quel ruolo.

La palla naturalmente passa in mano sia allo spagnolo che al Real Madrid, chiamati entrambi a prendere una decisione importante sul futuro del calciatore, ma allo stesso tempo anche della squadra spagnola. La partenza di Nacho, infatti, costringerà gli uomini di Ancelotti a muoversi per provare a chiudere un colpo in quel ruolo.