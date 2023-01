Calciomercato c’è l’offerta per Skriniar: il sostituto firma subito

Giorni di fuoco per il calciomercato dell’Inter: il club nerazzurro ha ricevuto un’offerta ufficiale per Milan Skriniar.

In casa Inter continuano a tenere banco alcune situazioni legate ai rinnovi contrattuali. Il nome più gettonato degli ultimi mesi è ancora quello di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, passato dalla Sampdoria ai nerazzurri nel 2017, sembra ormai in procinto di cambiare aria.

La società meneghina ha provato a convincere il calciatore alla permanenza ma senza successo. Tutto, perciò, sembra portare ad un’unica soluzione: l’addio. Sulle tracce del giocatore ci sono diversi club. Ma solo pochi di questi sembrano intenzionati ad accaparrarsi il suo tesserino già in questa finestre invernale di calciomercato.

Altre società, piuttosto, non disdegnerebbero aspettare la scadenza contrattuale di Skriniar prima di fare all’ormai ex nerazzurro un’offerta officiale. L’Inter, che in un certo senso si è sentito tradito, ha accetto di lasciar partire il giocatore in cambio di una cifra ben chiara.

Calciomercato Inter, addio Skriniar: c’è l’offerta

I nerazzurri hanno infatti chiesto una somma di denaro vicina ai 20 milioni di euro per far andare via subito il difensore. Cifra che permetterebbe al club di Simone Inzaghi di chiudere poi qualche operazione in entrata. Ci sono alcuni calciatori che la società meneghina vorrebbe acquistare ma prima c’è bisogno di fare spazio.

Insomma, a distanza di sei anni dal suo arrivo, l’ex blucerchiato sembra ormai prossimo alla partenza. Ma d’altro canto la brillantezza messa in campo dalla slovacco non è più quella di prima e liberarlo è forse la soluzione migliore. L’Inter lo ha capito e ora si aspettano solo acquirenti pronti a bussare alla porta del club con una cifra interessante.

Le ultime di calciomercato parlano dell’affare Skriniar andato in porto. I meneghini avrebbero trovato l’acquirente. Il Paris Saint Germain avrebbe infatti offerto all’Inter qualcosa come 15 milioni di euro per acquistare Skriniar in questa finestra di calciomercato.

Offerta che la società con a capo Steven Zhang non se la sente di rifiutare. Certo, l’obiettivo era ottenere qualcosa in più ma è sempre meglio che vederlo andare via a fine stagione. Ora sarà compito dell’Inter consegnare al tecnico un nuovo difensore.

I nerazzurri a caccia del nuovo Skriniar: due i profili in pole position

Il calciomercato dell’Inter passa soprattutto dall’addio di Skriniar. Tuttavia, ora che lo slovacco è giunto ai saluti, è tempo di guardare anche al calciomercato in entrata: due sono i profili maggiormente attenzionati dal club nerazzurro. Il primo è quello di Chris Smalling.

Una garanzia in Serie A in scadenza di contratto con la Roma apparentemente vicino all’addio. L’altro nome, invece, è leggermente più difficoltoso. Dato che si tratta del difensore dell’Eintrach Francoforte Evan N’Dicka.

Interessante centrale francese classe 1999, considerato uno dei più promettenti della sua generazione, prossimo a salutare i tedeschi per una nuova avventura. Il calciomercato dell’Inter ripartirà perciò da un nuovo difensore.

Con lo slovacco alla porta e con Stefan De Vrij vicino all’addio, situazione molto simile anche per l’olandese, rinnovo congelato anche lui, al Biscione non resta che costruire una nuova retroguardia.