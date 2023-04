Addio Mourinho, va via nonostante il terzo posto: caos a Roma

Nonostante ci siano buone possibilità che la sua squadra rientri nelle prime 4 posizioni, lo Special One potrebbe lasciare a fine stagione.

In una giornata in cui, a parte la Lazio – che con la sua vittoria ai danni della Juve ha comunque ricacciato i bianconeri più lontano dal quarto posto – tutte le dirette concorrenti nella corsa alla Champions League hanno perso o pareggiato, l’affermazione della Roma sul Torino ha assunto un’importanza straordinaria. In un sol colpo infatti i giallorossi hanno preso due punti di vantaggio sull’Inter e scavalcato il Milan in classifica: una bella iniezione di fiducia in vista del rush finale della stagione.

Nonostante dunque l’ottimo momento di classifica, con le rinnovate speranze di poter difendere la propria posizione grazie anche alla possibilità di giocarsi gli scontri diretti con le milanesi tra le mura amiche dell’Olimpico, nella Capitale si respira un’aria strana. L’allarme lanciato qualche settimana fa da José Mourinho sulla necessità di un confronto – che ancora non c’è stato – coi Friedkin, ha messo in subbuglio la piazza. Le indiscrezioni poi su un possibile ritorno a Madrid dello Special One, hanno fatto il resto. Così come alcune recenti dichiarazioni del tecnico lusitano che, ringraziando i tifosi giallorossi per il loro apporto e per come averlo accolto, è sembrato già parlare quasi al passato.

Intrigo Mourinho, l’indiscrezione che fa discutere

Ulteriore benzina sul fuoco del possibile addio dello Special One a fine stagione è stata lanciata dal quotidisano ‘Il Messaggero‘. Secondo la testata romana il portoghese avrebbe già inviato al proprietario della casa che ha affittato all’inizio della sua permanenza a Roma (l’ex giallorosso Alberto Aquilani) la disdetta a partire dalla prossima estate.

Un rumor circostanziato, tutto da verificare nelle sue conseguenze reali, ma che comunque si inserisce in un contesto non certo idilliaco. La proprietà americana non si è ancora seduta a parlare col tecnico dei programmi futuri, perchè in qualche modo ritiene ‘sufficiente’ l’accordo fino al 2024 già sottoscritto in precedenza. Lo stesso Mourinho, invece, vorrebbe capire con anticipo che prospettive ci siano sulla possibilità di competere realmente, fino alla fine dell’anno, per la lotta Scudetto.

In siffatta situazione è poi circolata un’altra voce di mercato. Quella che vorrebbe l’ex tecnico di Inter e Real Madrid indiziato a traferirsi in Arabia Saudita. Dove lo aspetterebbe un contratto faraonico da 120 milioni spalmati su due anni. Mourinho andrebbe ad allenare la Nazionale saudita, o in alternativa uno dei due club più importanti del paese, tra cui ovviamente l’Al-Nassr del connazionale Cristiano Ronaldo. L’ipotesi appare tutt’altro che peregrina: nelle prossime settimane verrà sciolto l’importante nodo che tiene col fiato sospeso tutti i tifosi giallorossi.