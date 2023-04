Calciomercato Inter, il sostituto di Skriniar arriva dal Chelsea: svelato l’accordo

Marotta ha deciso chi prendere in difesa per sostituire Milan Skriniar, che a fine stagione firmerà un contratto con il Psg. Lo slovacco lascerà l’Inter a parametro zero, ecco chi arriva al suo posto in neroazzurro.

Avviati i primi colloqui informali con gli agenti del calciatore. Il Chelsea è pronto a liberarsi del difensore ed è disposto a darlo all’Inter per la prossima stagione, ecco tutte le ultime notizie di calciomercato.

Operativo su più fronti, Beppe Marotta continua ad essere il deus ex machina dell’Inter. Il dirigente è il punto di riferimento della società e sta portando avanti diversi colloqui per il prossimo calciomercato. La qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale, lo sa bene Simone Inzaghi che si giocherà buona parte del suo futuro nelle prossime partite.

Intanto, il dirigente, ha già pronto un piano B in caso di mancato accesso alla massima competizione europea. E per la retroguardia dell’Inter ha già bloccato un difensore del Chelsea, che potrebbe arrivare in neroazzurro a prezzo di saldo nel prossimo calciomercato estivo 2023: ecco svelati tutti i dettagli su questo affare in entrata.

Ultime calciomercato Inter: svolta in difesa, ecco il sostituto di Skriniar

In difesa sarà restyling per l’Inter che perderà Milan Skriniar a parametro zero e non solo. In dubbio, infatti, anche la posizione di Acerbi e De Vrij. Il primo dovrà essere riscattato dalla Lazio, il secondo ha il contratto in scadenza e non ha ancora rinnovato il suo contratto. Ecco perché sono previsti almeno due colpi in difesa, uno potrebbe arrivare dal Chelsea come svelato da tmw.

Secondo le ultime indiscrezioni, Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino il calciatore di proprietà dei Blues. C’è tutta l’intenzione di portare all’Inter Chalobah nel prossimo calciomercato estivo. Il difensore inglese ha dimostrato di essere una pedina fondamentale della squadra londinese ma, i continui cambi sulla panchina del Chelsea, hanno frenato la crescita del calciatore classe 1999 che può giocare sia in una difesa a quattro che a tre.

Ecco perché Chalobah è considerato il profilo perfetto per l’Inter che deve sostituire Skriniar nel prossimo calciomercato. Ovviamente l’argomento resta ancora aperto, considerando che il contratto del calciatore è in scadenza nel 2028.

Inter: Chalobah al posto di Skriniar, il piano di Marotta

I rapporti tra Chelsea ed Inter sono ottimi. Le due società la prossima stagione dovranno mettersi a tavolino per discutere anche del futuro di Lukaku. Ecco perché Marotta è intenzionato a chiedere ai Blues anche Chalobah che è considerato il profilo perfetto per sostituire Skriniar.