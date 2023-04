Juventus: catena plusvalenze, emerge altro club e nuove penalità

Il caso plusvalenze si allarga a macchia d’olio. I bianconeri hanno ricevuto una penalizzazione in classifica di 15 punti per il “sistema” creato ad hoc per “sistemare i bilanci”. Tuttavia, dopo l’inizio della indagini da parte della Procura di Torino, anche altri club sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti.

Juventus: il caso plusvalenze si allarga a macchia d’olio

La Juventus attende novità su due fronti. Da un lato la squadra di Massimiliano Allegri continua a rimanere concentrata sul campo dove lotta su tre fronti: campionato, Europa League e Coppa Italia. Dall’altra la società lavora in Tribunale dove a breve verrà discusso il “caso plusvalenze” prima di passare alla cosiddetta “manovra stipendi”. L’inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura torinese continua a mietere vittime.

Intanto, di pari passo procede anche la giustizia sportiva, attraverso il procuratore federale Giuseppe Chinè.

La prima data da cerchiare in rosso è il 19 aprile, quando il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà sul ricorso dei legali della Juventus sui 15 punti in meno con cui la Procura Figc lo scorso gennaio ha sanzionato la Juventus. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire la classifica della Juventus. Ma non è finita visto che il caso plusvalenze, com’era prevedibile, si sta allargando ad altri club. Nelle ultime settimane anche altre tre Procure, oltre a quella di Torino, hanno aperto diversi fascicoli. Coinvolti i Tribunali di Cagliari, Bologna e Genova.

Juventus: i club che rischiano grosso

A Bologna si indaga sull’accordo tra la Juve ed il Bologna per Riccardo Orsolini, acquistato dai rossoblù per quindici milioni di euro dopo un anno e mezzo di prestito. A Cagliari nel mirino è finito l’arrivo di Alberto Cerri, altro giocatori transitato dalla Juve. Anche la Sampdoria rischia grosso dopo gli acquisti sempre dalla Juventus di Audero, Mulè e Peeters. Tre Procure che però non sono le uniche a lavorare sul calcio in queste settimane.

Processo Juventus: altre Procure pronte a muoversi

La prossima Procura a muoversi sarà quella di Udine, che vorrà vederci chiaro sulla questione Mandragora all’Udinese sempre dalla Juve. Anche il passaggio del centrocampista campano in bianconero sarebbe definito sospetto, a conferma di un sistema ben solido che ha permesso alla Juventus, e non solo, di aggiustare i bilanci a fine stagione.

Tutto questo non ha di fatto stupito Xavier Jacobelli, intervenuto ieri alla trasmissione Tutti Convocati su Radio24 per parlare del tema:

“Era inevitabile che sulle 14mila pagine dell’inchiesta Prisma potevano emergere altri club e non solo la Juventus. È impensabile che i bianconeri abbiano fatto plusvalenze da soli, proprio per il concetto stesso di plusvalenza”.