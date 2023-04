Club italiano in vendita: Pallotta sarà il nuovo presidente

Emergono nuove indiscrezioni relative alla vendita della società con il presidente che è pronto a cedere le sue quote agli americani: il nuovo proprietario sarà Pallotta.

A prendere lo storico club italiano sarà una cordata americana che è pronta a mettere sul piatto tanti milioni di euro. Ecco l’indiscrezione che sta facendo sognare i tifosi che sperano in futuro virtuoso per la loro squadra. Il nuovo presidente sarà una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero James Pallotta. L’imprenditore statunitense è intenzionato a tornare nel calcio italiano rilevando le quote della storica società. L’obiettivo è quello di tornare a dirigere un club. Ecco svelati tutti i retroscena su questo affare che può svilupparsi a fine stagione.

Dopo l’esperienza alla Roma Pallotta è pronto a prendere un altro club italiano. Arrivano gli ultimi aggiornamenti su questo affare che affascina molto i tifosi che si augurano in futuro radioso della propria squadra.

Con l’ingresso di Pallotta in società, i piani futuri del club possono cambiare. Con nuovi investimenti da parte del magnate americano che possono sviluppare l’area tecnica della squadra, con il probabile acquisto di altri giocatori di esperienza e qualità.

Ultime notizie: club in vendita, arrivano gli americano. Il nuovo presidente sarà James Pallotta

A riportare la notizia dell’interessa da parte degli americani nei confronti del club è Milano Finanza che svela in anteprima questa trattativa clamorosa che prevede il ritorno in Italia di Pallotta.

L’ex presidente della Roma è uno degli acquirenti pronto a rilevare le quote della società nel caso in cui dovesse arrivare la promozione in Serie A. Per ovvie ragioni, infatti, la famiglia De Laurentiis dovrà decidere se tenere il Bari o il Napoli. Ad oggi tutte le strade portano al club azzurro e dunque il club pugliese dovrà essere ceduto, come successo con la Salernitana dopo la promozione in A. Con Lotito che alla fine ha dovuto lasciare le sue quote ai trustee che hanno poi provveduto alla cessione del club a Danilo Iervolino.

Ecco perché in caso di promozione in Serie A il Bari potrà essere acquistato da James Pallotta.

Pallotta compra il Bari, De Laurentiis pronto a vendere

La famiglia De Laurentiis sarà costretta a vendere in caso di promozione in Serie A del Bari. Ecco perché l’imprenditore cinematografico è già a lavoro per trovare un acquirente per il club pugliese. L’intenzione è quello di lasciare la società in ottime mani e tra i gruppi interessati al club biancorosso c’è anche un fondo americano che fa capo a James Pallotta che potrebbe tornare in Italia per acquistare il Bari.

L’ex presidente della Roma è da sempre un appassionato di calcio e potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di acquistare un nuovo club.