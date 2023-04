Penalizzazione Juve: annuncio anche su Inter e Milan

La penalizzazione alla Juventus ha cambiato la classifica di Serie A e anche la stagione di Inter e Milan ora può essere compromessa in vista di questo finale di stagione.

L’inchiesta Prsima è stata portata avanti dalla Procura di Torino contro la Juve e ora anche le altre Procure mettono in allarme e a rischio la stagione degli altri grandi club di Serie A che sarebbero coinvolti.

Ci sono delle nuove notizie che riguarderebbero proprio quella che è l’attuale situazione di Milan e Inter che dopo il caso della Juve potrebbero aver abbassato la guardia.

Penalizzazione Juve: cambia la classifica in Serie A

Una situazione davvero particolare quella che riguarda la società bianconera che nei prossimi giorni saprà con certezza quella che sarà la decisione presa nei confronti della propria classifica. Perché in Serie A, al momento, la Juve è a 44 punti a causa dei 15 punti di penalizzazione che sono stati tolti, ma a breve qualcosa può davvero cambiare in vista del finale di stagione. Perché la società bianconera il 19 aprile avrà la risposta ufficiale al ricorso presentato.

Sarà il Collegio di Garanzia del CONI ad esprimersi sul caso Juventus che può capovolgere tutto in maniera incredibile. Con l’annullamento della penalizzazione la squadra di Allegri si ritroverebbe a 59 punti al secondo posto con un buon vantaggio in vista delle ultime partite di campionato. La zona Champions League avrebbe tutta un’altra faccia, perché a quel punto potrebbero essere Roma, Milan, Inter e Atalanta a giocarsi soltanto 1 posto per la prossima edizione della Champions.

In più, bisognerà capire anche se le altre procure non interverranno con la richiesta di penalizzazioni in punti in classifica di Serie A anche per le altre squadre (oltre la Juventus) che in questi anni sono stati coinvolti in casi di plusvalenze come le stesse Inter e Milan.

Serie A: Condò contro Milan e Inter dopo il caso Juventus

Intanto, a raccontare la sua visione di quella che è l’attuale stagione di Serie A è stato il noto giornalista Paolo Condò ai microfoni di Numero Diez che, dopo la penalizzazione alla Juve, ha voluto attaccare Inter e Milan per quanto hanno dimostrato in questi mesi.

Queste alcune delle parole di Condò su Milan e Inter: “Lo strapotere del Napoli ha fatto calare l’attenzione di Inter e Milan che hanno mollato un po’ il colpo, in questo scenario si inserisce poi la penalizzazione della Juventus che ha fatto forse subentrare un ulteriore rilassamento nella testa delle due squadre milanesi”.

Penalizzazione Juventus: Inter e Milan in attesa

Ora bisognerà solo attenere quella che sarà la sentenza sulla penalizzazione Juve, che può cambiare in maniera delicata il futuro e gli obiettivi anche di Inter e Milan per queste ultime partite di Serie A.