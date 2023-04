Rissa negli spogliatoi, è successo a pochi minuti dal match

A pochi minuti dal match di Champions League, la rissa ha visto coinvolti due giocatori della squadra impegnata in campo.

È successo come raccontato dai media internazionali che hanno diffuso la notizia di quanto i due sono venuti a contatto nella rissa vissuta negli spogliatoi e che presto è diventata virale e di dominio pubblico.

Due campioni che sono venuti alle mani, probabilmente qualcosa avrà scaturito la reazione dell’altro, arrivando ad un momento tesissimo tra le parti, per il match di Champions League delicatissimo, in una competizione che è entrata ora nel vivo.

Rissa negli spogliatoi: è successo in Champions League, la notizia

La notizia è presto diventata virale per quanto è accaduto negli spogliatoi, negli attimi che si vivono a pochi minuti dal match di Champions League.

È successo tra due campioni della stessa squadra che probabilmente, in un momento teso vissuto in questa stagione, sono stati protagonisti e in negativo di quanto accaduto. Due compagni di squadra che non hanno digerito la discussione vissuta tra loro stessi.

A pochi minuti dal termine della sfida di Champions League, quando si sono ritrovati negli spogliatoi dopo Manchester City-Bayern Monaco, due compagni di squadra del club tedesco sono venuti a contatto in una rissa vera e propria vissuta da entrambi.

Bayern Monaco, rissa tra due compagni di squadra: ecco chi sono

Svelati i nomi di quelli che sono stati coinvolti nella rissa vissuta negli spogliatoi, dopo la pesantissima sconfitta in Champions League contro il Manchester City che testimonia il momento difficile che sta passando il Bayern Monaco.

Il club della Bundesliga deve ritrovare fiducia e costruire nuovi stimoli, con Tuchel in panchina che avrà una bella gatta da pelare per quanto riguarda la situazione ora da risolvere. Coinvolti, nella rissa, sarebbero Manè e Sanè, calciatori che sono venuti alle mani negli spogliatoi. A rivelare la notizia sono i colleghi della Bild, che hanno spiegato cosa è successo tra i due calciatori e compagni di squadra, negli spogliatoi, a pochi minuti dal match finito tra Manchester City e Bayern Monaco.

Bayern Monaco, rissa tra Manè e Sanè: cosa è successo

Clima tesissimo al Bayern Monaco, è rissa tra Manè e Sanè. I due sono arrivati alle mani, rissa tra i due calciatori negli spogliatoi. Al centro della discussione, ci sarebbe un colpo sferrato da Sanè che avrebbe spaccato il labbro all’esterno senegalese.