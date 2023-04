UFFICIALE – Allenatore esonerato: hanno convinto Mourinho

Il futuro della Roma e di José Mourinho potrebbe cambiare completamente in base a ciò che è accaduto. Il club ha esonerato l’allenatore e ora è pronta la svolta di calciomercato.

Incredibile svolta per quanto riguarda la panchina del club in vista di questa e delle prossime stagioni. Perché ora sembra tutto deciso per ciò che accadrà.

Una strategia già ben definita da parte della società che potrebbe portare a completare un’operazione storica. Ci sono delle novità riguardo cosa può essere deciso.

Calciomercato: esonerato l’allenatore, scelto Mourinho

Nonostante sia ancora legato ad un contratto fino al 2024 con la Roma, potrebbe essere in bilico il futuro di José Mourinho con il club giallorosso. Perché sono davvero tante le squadre che si sono interessate all’esperto tecnico portoghese in questi ultimi mesi soprattutto. Ci sarebbe stato anche il forte interesse delle Nazionali come Portogallo e Brasile, ma nulla di fatto, allora ci provano i top club come Chelsea, Paris Saint Germain e Newcastle. Ma l’interesse per lui va oltre anche l’Europa.

Perché è inevitabile pensare che Mourinho abbia ancora tanto calciomercato attorno a se. Alla Roma ha fatto un grande lavoro in quasi due anni di gestione. Al primo anno ha conquistato il titolo di Conference League e ora si sta giocando l’accesso alla prossima edizione di Champions League con la classifica di Serie A che lo vede momentaneamente al quarto posto con 9 partite da giocare, più i Quarti di Finale d’Europa League con il Feyenoord. Ora però c’è una notizia più che importante.

Un club ha deciso di esonerare il proprio allenatore e la società avrebbe già scelto José Mourinho, ci sarebbe anche un calciatore con cui vanta ottimi rapporti che farebbe da sponsor per portare il portoghese sulla panchina del club che si ritrova fuori Europa.

Al Nassr: esonerato Rudi Garcia, Mourinho pronto

E’ arrivato l’annuncio di Marca in attesa dell’ufficialità che arriverà in queste ore, Rudi Garcia è stato esonerato dall’Al Nassr che punta su Mourinho. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo, ci sarebbero stati anche dei problemi di spogliatoio per Rudi Garcia, compreso Cristiano Ronaldo.

Pronta la svolta epocale con Mourinho scelto come sostituto di Rudi Garcia dall’Al Nassr, anche Cristiano Ronaldo spinge per lavorare di nuovo con lui dopo averlo già fatto ai tempi del Real Madrid.

Offerta Al Nassr e Arabia Saudita per Mourinho

Sarebbe pronta un’offerta storica che renderebbe José Mourinho l’allenatore più pagato di sempre. Perché l’Arabia Saudita vorrebbe affidare la Nazionale al tecnico portoghese e nello stesso momento allenare l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Pronti 120 milioni di euro per un biennale di 2 anni (60 milioni a stagione) per Mourinho che sembra sempre più convinto di quello che può offrire questo progetto degli Emirati Arabi. L’Al Nassr e l’Arabia Saudita aspettano il nuovo allenatore.