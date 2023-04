Serie A: problemi con l’infortunio, stagione finita

La stagione di Serie A si sta rivelando davvero incredibile per la quantità di infortuni che sono stati registrati tra i calciatori dei club italiani. Ora arriva una notizia sulle condizioni di un altro calciatore andato ko.

Una situazione che era prevedibile visti i tanti impegni ravvicinati che ci sono stati quest’anno particolare a causa di una pausa di due mesi per consentire di giocare i Mondiali 2022 invernali in Qatar.

Ora c’è un nuovo aggiornamento su quelle che sono le ultime notizie che riguarderebbero il giocatore che è finito nei guai con l’ennesimo infortunio.

Infortuni Serie A: altro giocatore ko, le condizioni

Un anno difficile per tanto società, dove tutte hanno affrontato problemi serie quest’anno. E’ il caso del Napoli capolista che ha perso Kvaratskhelia e Osimhen per diverso tempo (i due leader in campo della squadra che si trova al primo posto. Ma sono toccati a tutti gli infortuni, anche al Milan con quasi tutti i giocatori della rosa a rotazione, l’Inter con i big tra cui anche Lukaku e ora Calhanoglu e Skriniar. Poi la Juve con i migliori Chiesa, Di Maria, Vlahovic e Pogba. Stesso discorso a Roma e Lazio con Dybala, Wijnaldum e Immobile.

Fino ad arrivare anche alle squadre minori e di più bassa classifica come anche il Bologna che ha perso a lungo Arnautovic e ora Soriano. Una società che ora sogna davvero in grande in vista di questo finale di stagione. Perché, nonostante questi problemi, Thiago Motta, subentrato a campionato in corso, è riuscito a dare la svolta a livello di gioco e risultati che ora portano il Bologna a sognare davvero l’Europa.

Ma non sarà una passeggiata giocare queste ultime 9 partite senza giocatori che sono considerati chiave nel progetto tecnico e tattico. Perché ci sono nuove notizie sulla situazioni infortuni anche per il Bologna che ha peso un altro giocatore e rischia di finire fuori per tutto il resto della stagione.

Bologna: infortunio Soriano, i tempi di recupero

Una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro per Roberto Soriano che può restare fuori per infortunio per 5 o 6 settimane. Da capire come si evolverà in vista del recupero questa vicenda.

Perché c’è il serio rischio che Soriano finisca in anticipo così la stagione dopo l’infortunio. Il motivo sarebbe il calendario che ormai è agli sgoccioli. Circa 1 mese e mezzo per recuperare.

Bologna: rientro Soriano, le ultime sul calendario

Il Bologna aspetta di capire la data del rientro di Soriano che per l’infortunio accusato può chiudere il campionato in anticipo. Il suo recupero potrebbe vedersi per le ultime tre giornate con Cremonese, Napoli o Lecce. Starà allo staff medico e l’allenatore capire se rischiarlo o meno.