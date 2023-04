Milan Napoli, manca un rigore sfuggito al VAR: la moviola

Milan Napoli di Champions League è ricca di episodi da moviola. I rossoneri si sono imposti per 1-0 nel quarto di finale d’andata della sfida che deciderà chi delle due andrà in semifinale per toccare con mano il sogno Istanbul. A San Siro la gara è stata estremamente equilibrata, con il primo tempo in cui la squadra di Spalletti ha dominato per oltre mezz’ora, per poi subire il gol decisivo di Bennacer.

Il Milan di Pioli nel secondo tempo ha retto meglio il campo e gestito il vantaggio, rischiando sia di subire il pareggio che di andare sul 2-0. Una grande partita di Maignan ha salvato più volte i rossoneri. Ma il bocciato del giorno è l’arbitro Kovacs.

Milan Napoli, la moviola della partita

L’1-0 della partita tra Milan e Napoli a San Siro ha acceso gli animi e le polemiche. La gara è stata gestita non benissimo dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs che non ha tenuto lo stesso metro di giudizio durante tutta la partita. Dai mancati cartellini gialli alle sviste sui calci di punizione, fino ad un rigore non visto per cui è da bocciare anche il comparto VAR.

A San Siro la bella partita tra Milan e Napoli per intensità, occasioni e velocità di gioco, è stata rovinata da un arbitraggio non all’altezza. L’arbitro Kovacs ha nel primo tempo è stato molto permissivo e nella ripresa estremamente severo. Il suo lavoro è stato contestato sia dai calciatori del Milan che da Luciano Spalletti nel post partita.

L’errore più grave dell’arbitro Kovacs, nonché quello da moviola, è un rigore non concesso al Milan nel corso del primo tempo.

Episodio da moviola in Milan Napoli: manca un rigore

C’è un episodio da moviola durante Milan Napoli sfuggito alle telecamere. Nei minuti di recupero del primo tempo Simon Kjaer va a staccare imperiosamente su un calcio d’angolo e il pallone si stampa contro la traversa per poi rientrare in campo. Alle spalle di Kjaer, però, c’è un contatto sospetto tra Amir Rrahmani e Rade Krunic.

Il difensore del Napoli, si vede dalle immagini della moviola, cintura il centrocampista bosniaco e lo trascina a terra e rischia di concedere un calcio di rigore. L’arbitro Kovacs in campo non vede il contatto, seppur ben posizionato alle spalle dei due calciatori.

E peggio va con il VAR: nessuno richiama l’arbitro Kovacs a ricontrollare il possibile fallo da rigore. L’episodio ha fatto molto discutere i tifosi rossoneri che sui social si sono scagliati contro il direttore di gara rumeno, ritenuto non all’altezza.

Moviola Milan Napoli: Di Lorenzo e Calabria contro l’arbitro

Di Lorenzo e Calabria ammoniti per proteste durante la partita. I due capitani di Milan e Napoli alla fine della partita si sono scagliati contro l’arbitraggio di Kovacs. I due terzini sono stati ammoniti per aver parlato troppo, secondo il direttore di gara.

Da regolamento, però, sono proprio solo i due capitani gli addetti al colloquio con l’arbitro durante la partita. Insomma, tra episodi da moviola e gestione dei cartellini sbagliata, il bocciato del giorno è proprio Kovacs.