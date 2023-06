Serie A, riecco Gattuso: un ex bianconero si defila, le destinazioni

Riecco Gennaro Gattuso alla guida di un club italiano, per una panchina in Serie A.

Dopo quanto era emerso in merito all’addio da parte di un allenatore, tra i principali club in Italia, è venuto fuori il nome di Gennaro Gattuso per la panchina, a contendersi la stessa con un ex bianconero.

Il tecnico, che non ha vissuto una stagione all’altezza delle aspettative con il Valencia, sarebbe ora pronto a ripartire in un posto dove lo conoscono bene. Questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani, ha svelato quello che è il suo approdo sulla panchina di Serie A.

Serie A, Gattuso pronto a tornare: la scelta precisa di un club italiano

La prima scelta, da parte di un club italiano, è quella che lo lega a Gennaro Gattuso. Il tecnico ex Napoli vuole tornare a competere ad alti livelli e, dopo l’esperienza vissuta tra più bassi che alti in Liga, è pronto a tornare in Italia dove proverà a giocarsi una nuova chance, dopo le esperienze vissute tra Milan, Napoli e non solo.

Cercherebbe un nuovo allenatore una squadra di Serie A che non ha avuto modo di esercitare, almeno per ora, quello che è un accordo legato al rinnovo.

Secondo quanto riferito in mattinata, Gennaro Gattuso è il nome scelto dalla Salernitana, qualora Paulo Sousa dovesse decidere di salutare, trasferendosi magari proprio al Napoli che fu di Gattuso. Più defilato, a causa di altre ambizioni, un ex Juventus.

Salernitana, Gattuso in panchina: c’era anche un ex Juventus

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, Gattuso sarebbe il candidato numero uno per la panchina della Salernitana. Il club dell’Arechi potrebbe ritrovare a Salerno proprio Gattuso che conosce alla perfezione l’ambiente campano e di Salerno, considerando che oltre ad esser stato di recente l’allenatore del Napoli, ha vissuto un’esperienza anche da giocatore, proprio alla Salernitana.

C’era anche un ex Juventus tra le idee della Salernitana per la panchina e non parliamo solo del candidato Andrea Pirlo, ma anche di Igor Tudor che ha lasciato il Marsiglia. La scelta di separarsi però dall’OM è legata alla voglia di continuare ad allenare ad alti livelli e magari in un club che gioca le competizioni UEFA. Tudor, infatti, potrebbe finire alla Juventus.

Salernitana, Gattuso è pronto: ma dipende dal Napoli

Dipende dal Napoli, il futuro di Gennaro Gattuso. Destino beffardo, che intreccia ancora gli azzurri a Gattuso, considerando che è il Napoli ad essersi fatto avanti per Paulo Sousa, che saluterebbe la Salernitana solo per la grande occasione. Altrimenti si continuerà assieme e non ci sarà bisogno di un nuovo allenatore a Salerno. Stesso Gattuso che infatti attende proprio la Salernitana e gli scenari futuri che riguardano la sua carriera da allenatore.