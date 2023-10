Affare con Rui Costa, il Milan è pronto a chiudere il colpo dal Benfica

Il Milan pronto a mettere a segno un colpo dal Benfica: i rossoneri al lavoro per un affare con l’ex Rui Costa.

Il Milan è una di quelle società attente non solo al presente, ma anche al futuro quando si parla di calciomercato ed i rossoneri sono sempre vigili riguardo possibili talenti in giro per l’Europa.

In questo senso, molto importante può essere la UEFA Youth League, la Champions League giovanile dove ogni anno si mettono in mostra giovani molto interessanti. Lo stesso Milan vanta tra le sue fila giovani prospetti che si sono messi in luce in questa competizione, in ultimo il talento Francesco Camarda che è già finito nel mirino di alcuni top club come il Borussia Dortmund.

I rossoneri, invece, hanno messo gli occhi su una squadra in particolare che si è sempre ben distinta in questa competizione, ovvero il Benfica. I portoghesi sono arrivati in finale nella stagione 2019-2020, perdendo contro il Real Madrid, mentre in quella 2021-2022 hanno trionfato travolgendo 6-0 il Salisburgo, altro club fucina di grandi talenti.

Per questo motivo, il Milan sta seguendo con interesse la squadra giovanile del club lusitano e nell’ultimo match di Youth League disputato contro l’Inter al Konami Youth Development Center sugli spalti erano presenti anche Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio che avranno preso appunti sui possibili colpi da mettere a segno per il futuro.

Milan, occhi sul Benfica di Rui Costa: si studia un colpo in prospettiva

La sfida di UEFA Youth League andata in scena martedì al Konami Youth Development Center di Milano tra Inter e Benfica si è conclusa sul risultato di 1-1. I nerazzurri erano passati in vantaggio all’11’ con Berenbruch, ma non sono riusciti a chiuderla, subendo il pareggio firmato da Rego ad otto minuti dal 90′. Ciò che ha destato curiosità, però, è che oltre ai dirigenti dell’Inter, sugli spalti c’erano quelli del Milan Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.

I due dirigenti rossoneri hanno messo gli occhi sulla squadra giovanile del Benfica e la gara tra i lusitani ed i cugini nerazzurri è stata un’ottima occasione per studiare possibili colpi in prospettivi. Nel Benfica hanno spesso militato giocatori che hanno dimostrato il loro talento venendo promossi in prima squadra come ad esempio il portiere giapponese Leo Brian Kokubo ed il Milan è intenzionato a portare via qualche giocatore prima avvenga tale promozione.

Il club portoghese è conosciuto nel mondo per essere grande fucina di talenti ed il Milan spera di metterne sotto contratto qualcuno sfruttando l’amicizia con il suo ex giocatore ed attuale presidente dei lusitani Rui Costa. Nella giornata di martedì prima della sfida di Champions League contro l’Inter, l’ex giocatore ha ammesso di sentirsi ancora milanista ed i rossoneri sperano che ciò possa aiutarli in una possibile trattativa.

Ma chi sono gli attuali talenti del Benfica che possono essere finiti sotto la lente del Milan? Uno di questi potrebbe essere proprio il marcatore Rodrigo Rego, esterno d’attacco classe 2005 già autore di 2 gol nella Liga Revelaçao e che ha dimostrato di essere dotato di qualità interessanti. Altro talento più che discreto è Joao Veloso che è uno dei titolarissimi a centrocampo e che ha firmato già 2 gol e 1 assist in 8 presenze stagionali.