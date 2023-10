Spunta la clausola da 80 milioni: ci pensa anche la Serie A

La notizia agita il mercato. Il bomber può scegliere il suo destino grazie alla clausola nel contratto: club di Premier e Serie A valutano un affare clamoroso.

Sarà un mese di gennaio che potrebbe regalare grandissime sorprese sul mercato, non solo per i nomi che iniziano a circolare, ma anche per le vicende di alcuni club destinati ad intervenire.

Dalla Serie A alla Premier sono in molti gli scontenti. Club che inseguono in classifica, con progetti mai decollati o veri e propri buchi in rosa causati da affari errati o da infortuni pesanti. La sensazione è che la caccia all’affare giusto sia partita, e quando si parla di bomber, o di calciatori in rampa di lancio, l’asta parte in largo anticipo.

Arrivano infatti notizie su un dettaglio filtrato e poi confermato. Pare infatti che un centravanti già cercato da molte squadre in estate abbia chiesto di inserire una clausola da 80 milioni nel suo contatto. Una cifra pesante, soprattutto per alcuni club di Serie A interessati, ma raggiungibile per qualcuno anche grazie ad una serie di scambi. L’asta si scatena quindi, perché la notizia è importante, e la caccia è già aperta.

“Via per 80 milioni”: si scatena l’asta

Quattro reti e 2 assist in 6 gare, la partecipazione a quasi il 40% dei gol della squadra, un impatto devastante che ha spinto uomini di mercato di tutte Europa ad appuntare il suo nome sul taccuino.

Lois Openda è l’ennesimo grande colpo del Lipsia. Prelevato dal Lens per poco 38,5 milioni di euro, l’attaccante di Liegi ha già convinto tutti e viaggia a medie altissime. Per lui sono stati scomodati paragoni importanti, e in passato fu Paolo Maldini il primo a muoversi per tentare di portarlo al Milan. Ci fu poi un sondaggio dell’Inter, qualche voce su emissari del Napoli pronti ad intervenire, ma il Lipsia ha bruciato tutti.

L’affare è quindi andato in porto per una cifra alta, ma l’attaccante ha chiesto di inserire una clausola da 80 milioni di euro per decidere il suo destino, e lo ha fatto alla luce dei tantissimi club, anche in Premier League, che erano e rimangono sulle sue tracce.

Lipsia è infatti l’ambiente perfetto per consacrarsi, e come accaduto in passato anche per Nkunku e Werner, entrambi attaccanti, ma anche per calciatori del calibro di Upamecano, Keita, Szoboszlai e Gvardiol, prelevati e poi venduti a peso d’oro, i tedeschi sono ben disposti ad accettare offerte importanti. La proposta potrebbe arrivare dal Chelsea, anche alla luce di una clausola che si attiva nel 2025, ma anche lo United segue l’attaccante, che ha estimatori in Italia.

Napoli, Juve e le milanesi continuano a monitorare i suoi progressi e a registrare i suoi numeri interessanti. La cifra richiesta resta alta, ma la possibilità di inserire calciatori nella trattativa non è da escludere, e alimenta l’asta per un attaccante che in questa stagione sta mostrando di essere pronto al passaggio in una big.