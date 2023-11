Inter: il nuovo proprietario vuole Mbappè

A San Siro è arrivato Mbappè, ma occhio a quelle che sono i caldissimi rumors sul sogno Mbappè per l’Inter.

Il nuovo proprietario ha rilasciato un’intervista che ha acceso le voci di calciomercato quando, ai microfoni de La Repubblica, ha svelato quanto accadrà in casa Inter, con il passaggio di proprietà della società di Zhang, che passerebbe tra le mani di una ricchissima nuova proprietà.

Dopo le dichiarazioni al quotidiano, sono arrivate nuove dichiarazioni, questa volta in diretta streaming e precisamente ai colleghi di TV Play, nella trasmissione su Twitch. Quello che diventerebbe il nuovo proprietario dell’Inter, ha parlato senza mezzi termini. E gli stessi vedono il nome di Kylian Mbappè in Serie A, come nuovo giocatore del club nerazzurro.

Calciomercato Inter: sogno Mbappè, lo vuole il nuovo proprietario

È dai tempi di Ronaldo il Fenomeno che non si vede un attaccante di tale calibro, nonostante le qualità mostrate dai diversi calciatori che nell’attacco dell’Inter, hanno cambiato per sempre la storia dei nerazzurri.

Un attacco da sogno quello che si immagina con Lautaro Martinez e Kylian Mbappè, appunto all’Inter, per il futuro. Un attacco quasi da PlayStation, ma tutto realizzabile, secondo l’uomo che sta formulando un’offerta a cifre enormi assieme al supporto di altri investitori, prelevando la società di Steven Zhang.

A parlarne è l’imprenditore Thomas Zillacus, che vuole comprare prima l’Inter e poi Kylian Mbappè. I tifosi nerazzurri sognano in grande, dopo le sue dichiarazioni.

Inter, l’imprenditore Zillacus vuole Mbappè: l’annuncio fa sognare i tifosi

Quelle che seguono, sono le parole del possibile nuovo proprietario dell’Inter, Thomas Zillacus. Ecco cos’ha detto, ai microfoni di TV Play, sul sogno Mbappè per l’Inter: “Siamo convinti di poter diventare un club ancora più importanti di quello che è ora. La mia non è una critica alla società attuale, ma il nostro obiettivo è crescere sotto ogni aspetto. Ci piacerebbe specializzarci su diverse cose. Poi per esempio, per la nostra società, prendere uno come Mbappè non sarebbe solo un sogno. L’idea sarebbe quella di rinforzare la società a poco alla volta, per poter lottare tutti gli anni non solo per lo Scudetto, ma pure per la Champions League”.

Ultime su Mbappè: le cifre del colpo sono enormi, Zillacus non ha dubbi

Zillacus pare non aver dubbi in merito all’affare Mbappè per l’Inter, ma le cifre restano enormi e forse neanche le ricchissime proprietà d’Europa potrebbero permettersi tale operazione. Per prendere Mbappè, considerando il valore inquantificabile per quanto riguarda la cifra economica del suo cartellino, bisognerà aspettare solo la scadenza del contratto. Questo, per poter investire tutte le cifre versandole nel conto bancario di Mbappè, per un ingaggio con cifre da capogiro.