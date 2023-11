“E’ come se non ci fosse”: Leao, che stoccata

Grande stoccata a Rafael Leao, leader tecnico e carismatico del Milan, che sta attraversando un periodo molto negativo: “Come se non ci fosse” sentenzia un grande esperto

Il Milan sta attraversando un momento molto delicato, al punto che la panchina di Stefano Pioli sta iniziando a scricchiolare. Il “Diavolo” è passato dal primo posto prima della sosta, all’attuale terzo a -6 dall’Inter capolista.

Più in generale è arrivato un solo punto in tre gare di serie A, col momento più basso toccato sabato scorso contro l’Udinese a “San Siro”. Il parziale sale a 1 punto in 4 gare se si considera anche la Champions League.

Gli uomini di Pioli stanno pagando una scarsa condizione fisica e soprattutto alcune difficoltà per i nuovi arrivati in estate. Sullo sfondo anche tantissimi infortuni, squalifiche e problemi di vario genere. Sulla sponda rossonera dei Navigli qualcosa non sta funzionando a dovere. Anche i giocatori più tecnici, i leader carismatici che dovrebbero trascinare come Rafael Leao, stanno passando un bruttissimo momento.

Il Milan va male, Leao criticato: “Come se non ci fosse”

Quando le cose vanno male i primi a subirne le conseguenze e le pressioni sono propri i giocatori più forti. Come Leao in questo caso che sta subendo le critiche di molti fan e addetti ai lavori.

In particolare sul fantasista portoghese si è espresso l’ex calciatore Massimo Mauro che a ‘Tutti Convocati’ ha lanciato una vera e propria stoccata verso il portoghese. “Pioli non ha giocatori di grande livello che hanno continuità, lo dice la storia degli ultimi anni” è la premessa dell’ex Juve per “difendere” l’operato del tecnico rossonero.

Poi la stoccata finale al talento lusitano, che effettivamente al momento è troppo discontinuo per risultare un fuoriclasse che sposta gli equilibri: “Davanti ci sono solo Giroud e Leao con quest’ultimo che tre partite te le fa vincere e tre partite è come se non ci fosse. Il resto è una buona rosa ma non si può pretendere molto”. Dunque una vera e propria critica per l’attaccante.

Effettivamente se c’è un difetto che nel corso degli anni Leao ha mostrato è proprio la discontinuità, altrimenti staremmo parlando di un giocatore planetario. Spesso il portoghese ha alti e bassi, quando non è in giornata diventa difficile che faccia la differenza. Fin qui è stato sempre presente e ha realizzato 3 reti in serie A, potrebbe sicuramente migliorare la sua vena realizzativa anche per smentire i suoi critici.