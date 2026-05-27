Fantacampionato 2025-26: L’Undici del Disastro – I Peggiori Giocatori della Stagione

Ogni lunedì c’è quel brivido: apri l’app, scorri i voti, speri nel miracolo. E invece scopri che il tuo attacco ha messo insieme più malus che bonus, il portiere ha affondato la barca e la giornata è andata. Questa è la cronaca sincera di chi ha visto nascere l’“Undici del Disastro” nel Fantacampionato 2025-26: non per prendersela con i giocatori, ma per capire come si finisce giù e come evitare di tornare lì.

Ci sono stagioni che ti educano più di un manuale. Questa lo ha fatto con crudele pazienza. Settimana dopo settimana, la realtà ha staccato la fantasia: infortuni lunghi, rotazioni insensate, rigori tolti all’ultimo, trequartisti spostati a tutta fascia. Il risultato? Una lunga scia di voti bassi e medie scavate.

Prima di fare nomi e profili, fissiamo un punto: l’“undici peggiore” al fantacalcio non è un tribunale. È un termometro. E dipende anche dal regolamento della lega e dalla fonte dei voti. Dove i dati ufficiali non sono pubblici o variano di settimana in settimana, i riferimenti che seguono sono tendenze diffuse e pattern ricorrenti, non verdetti scolpiti.

Criteri e metodo: cosa misura davvero la fantamedia

La fantamedia (FM) somma il voto in pagella a bonus/malus tipici: gol, assist, ammonizioni, espulsioni, rigori parati o sbagliati. Questo spiega perché un difensore con qualche cartellino in più precipita sotto il 6, e perché una punta che tira tanto ma segna poco trascina giù la sua FM anche con voti “onesti”.

Arriviamo al cuore.

Ecco l’“Undici del Disastro” come fenomeno-tipo, emerso in molte leghe nella 2025-26. Non una lista ufficiale, ma una mappa di come si scivola.

Questa è la composizione che più spesso si è vista precipitare, con variazioni minime. Se cercate un filo rosso, è semplice: promesse di bonus non mantenute, accompagnate da piccoli malus ripetuti.

Perché cadono i big: lezioni per il prossimo draft

Tre lezioni chiare:

– Scegli il contesto prima del nome. Un attaccante in una squadra che crea poco vale meno di un “seconda linea” in un sistema che spara cross e tagli.

– Pesa la stabilità: titolarità, minutaggio medio, ruolo non ballerino. Il resto è rumore.

– Diffida della narrativa di mercato. Il “colpo” emoziona, ma la fantamedia chiede continuità.

Un appunto pratico: monitora i trend a 5 giornate. Due 5 in fila si possono perdonare, cinque no. E quando il calendario s’impenna contro top attacchi, parcheggia i difensori vulnerabili: prevenire un -0,5 di ammonizione è già guadagno.

C’è un’immagine che resta: la notte in cui ti accorgi che il tuo capitano ha preso 5,5 e il vice ha sbagliato un rigore. Vorresti rifare tutto. Magari no. Magari serve restare lì, a guardare l’“Undici del Disastro” e chiedersi: cosa mi sta insegnando questa sconfitta? Perché domani, tra una notifica e un cambio modulo, è da lì che riparte il tuo fantacalcio. Con meno alibi, più scelta. E un filo di coraggio in più.