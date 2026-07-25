Standard Liegi-Juve: Guida alla Visione in TV tra Dazn e Sky, Orari e Probabili Formazioni

Un’amichevole che profuma d’estate, un telecomando in mano e quella curiosità di vedere come sta la Juve contro uno storico club belga. Standard Liegi-Juve promette ritmo, esperimenti e qualche indizio sul lavoro in corso: il genere di partita che guardi senza ansia da classifica, ma con gli occhi ben aperti.

L’appuntamento è in Belgio, nel quartiere Sclessin di Liegi, dove lo Stade Maurice Dufrasne si riempie di rosso e rumore. C’è aria da prova generale. La Juventus cerca minuti veri, il Standard non fa sconti in intensità. In mezzo, noi: chi accende la TV, chi apre lo smartphone, chi incrocia le dita per vedere in campo il giovane di cui tutti parlano.

Dove vedere Standard Liegi-Juve: Dazn o Sky?

Ad oggi non c’è un comunicato ufficiale unico sulla diretta TV in Italia. Le amichevoli di club possono finire su DAZN, su Sky Sport o sui canali ufficiali della società. Vale quindi una regola semplice: verificare nelle 24-48 ore precedenti.

DAZN: apri l’app, vai su Calcio > “Amichevoli”, cerca “Standard Liegi-Juve”. Se compare la scheda evento, attiva “Promemoria”. In caso di streaming attivo, l’evento appare anche nella sezione “Programmazione”.

Sky: controlla la Guida TV dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport Football (203). Se l’amichevole è in palinsesto, comparirà con l’etichetta “Amichevole”. La numerazione può variare in base al decoder.

Alternative ufficiali: alcune amichevoli vanno su “Juventus TV/APP” o in pay-per-view (Sky Primafila/DAZN Events). Senza comunicazione certa, non è possibile confermare la piattaforma.

Capitolo orari. L’orario di calcio d’inizio viene definito dalle società e comunicato sui canali social del club ospitante e della Juve. Nota pratica: Belgio e Italia hanno lo stesso fuso (CET/CEST), quindi l’orario locale coincide con quello italiano. Se cerchi biglietti, la biglietteria del Standard pubblica prezzi e settori; per il settore ospiti, controlla le indicazioni della Juventus nelle 72 ore precedenti.

Probabili formazioni (indicative) e cosa osservare

Le probabili formazioni in un’amichevole restano, per definizione, flessibili. È lecito aspettarsi ampie rotazioni e cambi all’intervallo. Al momento non ci sono liste ufficiali dei titolari: i nomi verranno confermati solo a ridosso del match. Ecco uno scenario tipico, utile per orientarsi.

Juventus: possibile 4-2-3-1. In porta Di Gregorio o Perin. Difesa con un leader esperto e un centrale aggressivo, terzini propositivi (attenzione a Cambiaso e alla catena di destra). In mezzo, un regista che dà tempi più una mezzala di gamba. Davanti, una punta di riferimento (occhi su Vlahovic, se convocato) con due esterni tecnici e un trequartista mobile. Spazio ai giovani nella ripresa, con minuti per profili da valorizzare come Yildiz.

Standard Liegi: 4-2-3-1 o 4-3-3, fisico nei duelli e transizioni rapide. In porta possibile Bodart. Linea difensiva compatta, mezzali aggressive, esterni che attaccano la profondità. Sui piazzati, i belgi sanno farsi sentire.

Dettagli da tenere d’occhio:

Uscita dal basso della Juve contro il pressing alto del Standard.

Rotazioni tra terzino e esterno per creare superiorità.

Condizione atletica nei secondi 45 minuti, quando cambiano interpreti e inerzia.

Il bello di partite così è che non chiedono fede, ma sguardo. Ti siedi, ascolti il suono pieno di Sclessin, capisci se un movimento è naturale o forzato, se una coppia funziona o no. E quando l’arbitro fischia la fine, la domanda resta sospesa nell’aria: quello che abbiamo visto è un indizio o solo un lampo di luglio?