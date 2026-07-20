Mondiali: De la Fuente Esprime Orgoglio per Aver Guidato Questa Generazione di Grandi Giocatori

Una squadra cresce a vista d’occhio quando il campo chiede coraggio e lo spogliatoio risponde con silenzio, sguardi e gesti semplici. In questo spazio minimo, tra un nastro alla caviglia e un abbraccio, prende forma l’orgoglio di chi guida una generazione che non teme il peso dei Mondiali e lo trasforma in fame di gioco.

Il contesto è chiaro: la Spagna vive un ciclo che si è acceso con risultati e personalità. Il cammino è passato da notti tese e vittorie misurate, fino all’eco più grande che un ct possa ascoltare: la sensazione che i suoi ragazzi gli credano davvero. Non serve retorica. Serve direzione, pazienza, e una parola semplice: fiducia.

Una generazione che si riconosce nello specchio

Quando Luis de la Fuente parla dei suoi, sceglie parole piane. “Grandi giocatori, sono stati un esempio di gruppo e di squadra”. Non è una frase fatta. È la fotografia di un’identità che nasce nell’ordinarietà: la riunione tecnica a Las Rozas, il video che dura dieci minuti e non undici, il passaggio in più che diventa verticalità quando conta. È lì che un talento di 17 anni come Lamine Yamal impara a rischiare senza strafare. È lì che Nico Williams allarga il campo e crea corridoi, mentre i veterani tengono la barra dritta.

Questo equilibrio ha fondamenta solide. De la Fuente arriva in Nazionale maggiore dopo anni a coltivare ragazzi: l’Europeo Under 19 del 2015, l’Europeo Under 21 del 2019, l’argento olimpico a Tokyo. Risultati misurabili, sì, ma soprattutto un metodo che tiene insieme tecnica e carattere. Possesso palla senza dogmi. Pressing alto quando conviene, difesa posizionale quando serve lucidità. Una normalità ambiziosa.

Il punto centrale, però, si materializza quando il palcoscenico diventa globale. Ai Mondiali non basta essere bravi: bisogna essere riconoscibili. E oggi la Spagna lo è. La vittoria in Nations League 2023 ai rigori contro la Croazia a Rotterdam ha segnato una svolta concreta. Gli Europei 2024 hanno allargato quella sensazione: qualità diffusa, ritmo, gestione dei momenti. I dati di possesso confermano un’identità attiva, ma l’impronta è più verticale rispetto al passato recente. Non ci sono forzature: c’è un’idea.

Tra risultati e metodo: il segno di De la Fuente

Qui entra l’orgoglio. Non quello che gonfia il petto, ma quello che mette ordine. Con questo ct spagnolo, la Nazionale ha ritrovato una grammatica semplice: palla pulita, aggressione misurata, responsabilità condivisa. Rodri guida i tempi, Carvajal e Laporte dettano l’attenzione, Morata lavora per il collettivo, i giovani spostano l’inerzia. Meno fronzoli, più sostanza.

Verso i Mondiali 2026, l’orizzonte è chiaro ma non scritto. Le convocazioni definitive non esistono ancora, e ogni infortunio può ridisegnare la mappa: meglio dirlo che fingere certezze. Ciò che è verificabile, invece, è la continuità del progetto. Staff stabile, criteri di selezione trasparenti, profili complementari. L’obiettivo non è collezionare figurine, ma far funzionare un spogliatoio che si scelga ogni giorno.

La scena che resta impressa non è un gol. È un mezzo sorriso del tecnico quando il gruppo rientra negli spogliatoi dopo una partita complicata: pochi abbracci, qualcuno che si siede per primo, l’acqua che scorre. È lì che l’orgoglio si misura, lontano dai riflettori. E a quel punto la domanda viene da sé: quando questa generazione entrerà nel tunnel che porta al Mondiale, quanta strada avrà già fatto dentro di sé? La risposta, forse, è già nelle loro spalle dritte, nel modo in cui camminano insieme prima ancora di cominciare a correre.